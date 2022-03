Digipass Assisi, venerdì 25 si parla dell’anagrafe nazionale digitale

Continuano gli eventi informativi al Digipass di Assisi e si torna finalmente in presenza. Venerdì 25 marzo 2022 alle ore 16:30 l’appuntamento è al Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli per avere una dimostrazione pratica del funzionamento della piattaforma digitale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Da Novembre 2021 è infatti online questa piattaforma, accessibile gratuitamente da chiunque e in qualunque momento, che permette ad ogni cittadino autenticato di scaricare certificati anagrafici (nascita, residenza, stato di famiglia, stato civile…), autocertificazioni e di inviare notifiche di rettifica di dati non corretti al proprio Comune. L’incontro ha la finalità di mostrare ai cittadini come utilizzare il portale, quali sono le funzionalità e come procedere operativamente. Il 25 marzo si guarderà però anche al futuro, con la nuova funzione del cambio di residenza online, opzione utilizzabile al momento solo in alcuni comuni italiani ma che il Ministero dell’Interno dovrebbe attivare in tutta Italia nei prossimi mesi.

L’evento è il terzo di sei incontri organizzati dal Digipass di Assisi, ufficio a servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). In programma, a seguire, c’è un incontro il 29 Aprile sulle opportunità legate ai servizi Google e altri due a maggio e a giugno sul tema dei Social Network. Tutti gli eventi sono gratuiti e per partecipare è obbligatoria la prenotazione ed avere Green pass in corso di validità. Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile telefonare al numero 075 813 8448o mandare una mail a [email protected]

© Riproduzione riservata