Soggiorni estivi 2022 per anziani, iscrizioni dal 16 al 18 maggio

Tornano i soggiorni estivi 2022 per le persone anziane residenti nel Comune di Assisi, dopo i due anni di stop dovuto alla pandemia. L’iniziativa, una bella tradizione che riscuote da anni grande successo, è realizzata con la collaborazione con Asad. La località scelta è Rivazzurra di Rimini, situata tra le altre frazioni di Bellariva e Miramare, per 14 giorni. Questi i dettagli utili forniti dal Comune di Assisi.

Le iscrizioni ai soggiorni estivi 2022 si possono effettuare a partire da lunedì prossimo, 16 maggio, fino a mercoledì 18 maggio, dalle 9 alle 13, presso i locali del Centro diurno “Il Colibrì”, in viale Patrono d’Italia, 66, a Santa Maria degli Angeli. I posti disponibili sono 50; per informazioni è possibile rivolgersi al numero 329 2203806 (Fulvio Mecci). Qualora le richieste risultassero superiori al numero dei posti sarà redatta una graduatoria di riserva sulla base della data di presentazione delle domande. L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa con l’organizzazione generale con un budget di 10.500 euro, occupandosi delle spese di trasporto gratuito (andata e ritorno) e del servizio di animazione e assistenza con due accompagnatori/animatori qualificati della cooperativa Asad che saranno presenti per l’intero soggiorno che avrà luogo a Rivazzurra di Rimini per la durata di 14 giorni.

Foto di Andrew Wolff | via Unsplash

