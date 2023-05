Festa della Mamma 2023, tra Assisi e Tordibetto tanti eventi per celebrare la ricorrenza

Una parata di ‘stelle’ per la Festa della Mamma 2023, che vede le sue radici proprio nell’assisano, a Tordibetto, per iniziativa di don Otello Migliosi. Era il maggio del 1957, infatti, quando don Otello la ideò e celebrò per la prima volta nella frazione assisana la Festa della Mamma. E proprio a Tordibetto, dove la Festa nasce dall’idea di “creare un momento ricreativo e di condivisione per favorire la cura di se stessi e degli altri, dell’ambiente che ci circonda e della natura”, stasera (12 maggio 2023, ndr) alle 20:30 il santo rosario nella chiesa di San Bernardino da Siena e alle 21 “Prendersi cura”: un viaggio tra arte scrittura e musica sulla trasmissione e difesa della vita sempre in scena alla chiesa di San Bernardino da Siena.

Domani 13 maggio 2023 alle 15 “Il piccolo seme che cresce”, con la piantagione, al Parco della Mamma, di fiori e piante a cura dei bambini delle primarie del territorio; l’iniziativa è a cura dell’Inner Wheel Club Assisi Bastia e dell’associazione Alberi Maestri. Alle 18 è invece la volta di “Sentinelle. Custodi gli uni degli altri”, letture a cura di Cinzia Retini. Alle 20:30 il santo rosario itinerante dalla Chiesa di San Bernardino da Siena al Parco della Mamma e alle 21:30 “The great night of rock and roll” di Luca Guaraldi in Piazza Don Otello Migliosi. Infine, domenica 14 maggio alle 10 la messa al Parco della Mamma e alle 15 “Madre Natura”, laboratori per grandi e piccoli sempre al Parco (info e prenotazioni 333 1433505). A seguire giochi musica e intrattenimento per bambini al Castello di Tordibetto a cura di Baila Commigo alle 17 la premiazione del concorso Donatello miliosi e intervento della scuola dell’infanzia di Palazzo alle 20:45 il santo rosario alla chiesa di San Bernardino da Siena e alle 21 in piazza dell’hotel migliosi la serata musicale con Alessandro sforna

La Festa della Mamma 2023 vede anche una ‘collaterale’ ad Assisi: al Nun domani dalle 19 alle 21.30 “13 Tempo di Idee”: sei donne – Antonella Galiè (imprenditrice), Natasha Korsakova (musicista), Violante Placido (attrice), Clarisse Schiller (psicologa e psicoterapeuta), Nicoletta Spagnoli (imprenditrice) e Donatella Tesei (presidente Regione e avvocato) – “condivideranno in 13 minuti un momento di svolta nella loro vita, un istante prezioso di comprensione che ha permesso una rivoluzione dello sguardo”. La serata, ideata da Gian Luca Bianco rientra nell’ampio programma “Avrò cura di te” promosso in occasione della Festa della Mamma 2023 dall’Inner Wheel Assisi – Bastia Umbra guidato dalla presidente Beatrice Susta Angelini. Gli incassi della serata saranno devoluti al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Assisi, che quotidianamente assiste donne in difficoltà e in gravidanza. A seguire rinfresco e concerto di violino con Natasha Korsakova e Manrico Padovani che si esibiranno con un repertorio per violino solo sotto il cielo stellato di Assisi.

