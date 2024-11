Sogno di una notte di mezza sbornia, alla Cittadella spettacolo di beneficenza

Uno spettacolo di beneficenza il 9 novembre alle 21 al Teatro della Pro Civitate Christiana (la “Cittadella”, ndr) ad Assisi a cura della Compagnia “Le voci di dentro” che presenta “Sogno di una notte di mezza sbornia”, una commedia in due atti di Eduardo De Filippo. Scritta nel 1936 e liberamente tratta dalla commedia “La fortuna si diverte” di Athos Setti, “Sogno di una notte di mezza sbornia” parla di sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari di un’umanità dolente, che solo in questo modo riesce a pensare a un futuro migliore, per sopravvivere al proprio presente.

Il popolare gioco del lotto si trasforma in una scommessa tra la vita e la morte, tra il mondo dei vivi e quello dei morti. La comunità dei familiari e degli amici, stretta intorno al protagonista e al suo dramma più per egoistico interesse personale che per solidarietà, fornisce a Eduardo la possibilità di sviluppare un aspetto, quello corale, della sua drammaturgia. I proventi andranno al Cvs di Assisi, associazione di volontariato nata nel settembre 1991, per rispondere alle esigenze di molti soggetti in difficoltà del territorio, con finalità di prossimità verso i più deboli.

In un primo periodo rivolge prevalentemente la sua attività verso famiglie, malati, anziani in condizioni di disagio, avvalendosi del lavoro dei volontari del Centro, più avanti dal 1998 si aggiungono nuove povertà e situazioni di emarginazione con i flussi migratori. Tra i molteplici progetti avviati negli anni, per un periodo è stato organizzato il doposcuola per alunni in situazione di svantaggio, con il trasporto a carico dei volontari del Centro e corsi di Italiano. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 353-4295837-

