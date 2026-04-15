Talenti al centro, ad Assisi una giornata di confronto su scuola, formazione e lavoro

Il 16 aprile, a Palazzo d’Assisi, istituzioni, scuole, imprese e terzo settore insieme per rafforzare i percorsi di inclusione delle persone con disabilità. Il Comune di Assisi tra i protagonisti nel promuovere modelli condivisi e buone pratiche. Costruire percorsi concreti di inclusione, valorizzando competenze e relazioni. È questo l’obiettivo di “Talenti al centro: scuola, formazione, lavoro per l’inclusione”, la giornata di confronto e lavoro territoriale in programma giovedì 16 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.30, presso la sala polivalente di Terzo Tempo a Palazzo di Assisi. L’iniziativa, promossa dalla Zona Sociale 3 dell’Umbria, comprendente i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, mira a rafforzare e innovare i percorsi dedicati alle persone con disabilità, mettendo al centro i loro bisogni, ma anche le loro capacità e aspirazioni. Ad aprire i lavori saranno il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Massimo Rolla.

“Assisi è orgogliosa di ospitare una giornata che mette al centro la persona e il valore delle sue competenze. L’inclusione è un lavoro quotidiano che richiede impegno e collaborazione. Occasioni come questa servono a costruire reti solide e a trasformare le buone pratiche in politiche strutturate”, ha affermato il Sindaco di Assisi Valter Stoppini. Tra gli interventi previsti a Talenti al centro quello di Moira Sannipoli, Professoressa associata in Didattica e Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia, e di Marco Piermarini, Direttore Generale di Combais Società Benefit S.r.l. . Ai tavoli di lavoro parteciperanno rappresentanti di Regione Umbria, dell’Università degli Studi Perugia, degli Enti Locali, della USL Umbria 1, di ARPAL Umbria, di INPS – Sezione Perugia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, delle Associazioni di Categoria del territorio provinciale, delle associazioni nell’area della disabilità, delle Scuole di Secondarie di 1° e 2° grado del territorio zonale, delle Agenzie formative, delle Agenzie interinali, delle aziende con cui scuole e SAL già collaborano, delle Cooperative di tipo A e di tipo B e di altri stakeholder interessati a confrontarsi sugli argomenti individuati.

“Mettere insieme competenze diverse non è semplice, ma è l’unica strada efficace – sottolinea l’Assessore alle Politiche sociali, famiglia, inclusione e cooperazione sociale del Comune di Assisi Francesca Corazzi – Vogliamo rafforzare un modello di comunità che accompagni le persone nel loro percorso di vita, superando frammentazioni e costruendo risposte integrate”. I risultati dei lavori di Talenti al centro confluiranno in un documento comune che, nei prossimi mesi, sarà condiviso e sottoscritto dai soggetti coinvolti, diventando base operativa per future coprogettazioni a favore dell’intera comunità. L’iniziativa è organizzata dal Servizio di Accompagnamento al Lavoro (S.A.L.) della Zona Sociale n. 3, in collaborazione con l’Ufficio di Piano e con il patrocinio dell’Azienda USL Umbria 1.

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