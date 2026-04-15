Pizza Ciccio celebra 50 anni di passione, tradizione e gusto autentico

Grande traguardo per Piazza Ciccio, che taglia il traguardo dei 50 anni di attività. Fondata nel 1976 nel cuore dell’Umbria, Pizza Ciccio è oggi un punto di riferimento del territorio angelano/assisano – e non solo. Negli anni ha affrontato sfide importanti e raccolto grandi soddisfazioni da parte di tutti i suoi affezionati clienti.

“Il segreto di Pizza Ciccio sta nel garantire quotidianamente, con professionalità, un prodotto fresco, friabile, genuino, nutriente e gustoso – come ricorda spesso l’imprenditore, oggi alla guida della prestigiosa attività angelana, Michael Laurenzi – tutto nasce da dedizione e amore per il proprio lavoro”.

Michael ha raccolto il testimone lasciatogli prima dal nonno e poi dal padre, proseguendo una tradizione familiare con l’obiettivo di offrire un servizio sempre efficiente e di qualità. Sacrifici e soddisfazioni, giorno dopo giorno: è questo lo spirito che ha permesso all’azienda di crescere e migliorarsi costantemente, mettendo al centro la clientela.

Oggi Pizza Ciccio raggiunge un traguardo importante: mezzo secolo di attività. “Un percorso vissuto con orgoglio, gratitudine e il sostegno di tante persone che, nel tempo, hanno dimostrato fiducia e fedeltà” – sottolinea Michael Laurenzi”.

“A loro – prosegue – va il più sentito grazie, insieme all’impegno quotidiano per continuare a rendere Pizza Ciccio un luogo di ritrovo e condivisione. Un ringraziamento speciale è rivolto anche ai tanti bambini che crescono con questa amata pizza e che, con i loro sorrisi, riempiono ogni giorno il cuore di chi lavora.

Scegliere Pizza Ciccio significa affidarsi a uno staff – conclude Michael Laurenzi, fiero del traguardo raggiunto – che mette passione in ciò che fa, cresciuto insieme ai propri clienti e diventato, con serietà e dedizione, un punto di riferimento nel panorama alimentare umbro”. Dalla nostra redazione, congratulazioni e felicitazioni all’attività per il prestigioso traguardo raggiunto.

(Pizza Ciccio è sponsor inserzionista del gruppo editoriale Assisi News)

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