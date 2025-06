Una partita per Davide 2025, successo di sport e solidarietà (foto)

Un pomeriggio di sport, amicizia e solidarietà. È quello che si è svolto domenica 8 giugno 2025 pomeriggio con “Una partita per Davide 2025”, il memorial in memoria di Piampiano, il ventiquattrenne tragicamente scomparso in un incidente di caccia nel 2023, arrivato alla terza edizione. Il ricavato dalle offerte raccolte, circa 600 euro, è stato interamente devoluto all’Associazione Papa Giovanni XXIII – Casa famiglia “Fuori le mura”.

Una partita per Davide 2025 è stata organizzata dalla famiglia e dagli amici che con Dax, così era chiamato, condividevano la passione per il calcio, con in testa il Viole, formazione nella quale militava e poi con gli amici delle Parti del Calendimaggio, Sopra (Davide era un tamburino dei blu) e Sotto, dove il giovane aveva tanti amici. In campo anche amici e conoscenti che hanno voluto condividere un nuovo momento in memoria al quale hanno partecipato i familiari del giovane. Nella prima edizione i fondi raccolti sono stati devoluti all’associazione Con Noi, impegnata nell’ambito delle cure palliative. Nella seconda edizione il ricavato è invece andato al canile di Ponterosso, struttura comprensoriale che si prende cura di cani abbandonati.

Non si ferma dunque l’attività in ricordo del giovane che continua come noto anche con il Comitato omonimo voluto dalla mamma Catia, dal papà Antonello e dalla sorella Valeria. L’obiettivo è “promuovere e favorire il sostegno di giovani per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative di qualsivoglia natura che favoriscano il turismo, anche tramite l’organizzazione di convegni ed eventi, la promozione di corsi di formazione, il finanziamento dei progetti meritevoli e l’eventuale assegnazione di borse di studio”, ma anche di “effettuare e promuovere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzare eventi sportivi di utilità pubblica”, ed eventi e iniziative di altro tipo che promuovano e diffondano il volontariato, senza escludere la beneficenza.

© Riproduzione riservata