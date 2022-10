Festa di San Francesco 2022, gran finale con il concerto dei vigili del fuoco (foto)

Dopo la presenza di Mattarella in città alle 16 i vespri e la benedizione all'Italia impartita da monsignor Sorrentino

La città ha accolto oggi, 4 ottobre Festa di San Francesco 2022, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la terza volta ad Assisi, la prima per la festa di San Francesco: dopo l’arrivo in elicottero allo stadio di Santa Maria, Mattarella è stato accolto dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dalla sindaca di Assisi Stefania Proietti. Presente anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.

A seguire la celebrazione eucaristica presieduta proprio da Zuppi, con l’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia: presenti alla cerimonia i ministri Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e Luciana Lamorgese. Dopo la messa e l’accensione della lampada, il saluto di fra Carlos Trovarelli, ministro generale e il messaggio alla Nazione del presidente Mattarella.

Sempre nella mattinata della Festa di San Francesco 2022 è arrivata ad Assisi anche la staffetta “Da Francesco a Francesco”, un cammino sulle orme di San Francesco all’insegna della spiritualità, tra strade e sentieri che da Roma conducono ad Assisi. Un percorso di circa 300 chilometri che abbina gli splendidi paesaggi, il contatto con la natura e la scoperta delle tradizioni e delle tipicità locali, e ripercorre i luoghi dove il Santo ha trascorso parte della propria vita, lasciando importanti tracce. L’iniziativa è organizzata dall’Unione Nazione delle Pro Loco (Unpli) in collaborazione con i Comitati regionali Unpli Lazio e Unpli Umbria. La staffetta è partita domenica 18 settembre, con la partecipazione di una folta delegazione dell’Unpli all’Angelus, in piazza San Pietro (tutti i dettagli su Assisi Sport)

Nel pomeriggio alle 15 l’inaugurazione del centro di accoglienza e convegni “Colle del Paradiso”. La Festa di San Francesco 2022 continuerà alle 16 i vespri pontificali nella basilica inferiore, a seguire processione e benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco dal cupolino della Basilica da parte del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino. Il gran finale andrà in scena alle 17 alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, quando la Banda del Corpo nazionale si esibirà in un concerto all’interno della Chiesa Superiore della Basilica di Assisi. Saranno anche 25 anni dal terremoto del 1997 che colpì il territorio dell’Umbria e delle Marche e che danneggiò gravemente la Basilica e provocò la morte di quattro persone. Durante lo spettacolo su un maxischermo saranno proiettati gli interventi operati dai Vigili del Fuoco in occasione delle operazioni di soccorso a seguito del sisma e i rilievi effettuati su tutto il complesso monumentale del Sacro Convento e della Basilica.

Foto dell’arrivo a San Francesco e della cerimonia Andrea Cova/Rivista San Francesco. Foto dell’arrivo in elicottero e dell’arrivo a Santa Maria degli Angeli, redazione Assisi News. Foto della visita di Mattarella in Porziuncola, ufficio stampa Frati Minori Assisi

