Coronavirus a Spello, il sindaco Moreno Landrini ricoverato in ospedale

Coronavirus a Spello, anche il sindaco Moreno Landrini è positivo ed è ricoverato in ospedale. Come informa un breve status pubblicato dalla pagina Facebook della città dei fiori, “Si informa la cittadinanza che il sindaco Moreno Landrini a causa di sintomi influenzali acuti è ricoverato presso una struttura ospedaliera per le terapie necessarie. È in attesa di ricevere la risposta al tampone da Covid-19”.

“Il sindaco in questo particolare momento di difficoltà anche personale, pur continuando a svolgere le sue funzioni, si scusa per non essere riuscito a rispondere a tutte le telefonate e messaggi ricevuti. Le funzioni di sindaco saranno assunte dal vice sindaco Gugliemo Sorci per la continuazione dell’attività amministrativa. Il sindaco manda un caloroso messaggio di incoraggiamento a tutta la comunità certo del senso di responsabilità di ogni cittadino nel rispettare tutte le misure imposte. Saranno prontamente comunicati aggiornamenti in merito”.

Tanti gli incoraggiamenti sul profilo Facebook del primo cittadino di Spello. Proprio oggi (qui il bollettino umbro) si è registrato il primo caso di coronavirus a Spello, una persona già in isolamento fiduciario, che ora si trova presso la propria abitazione e seguirà la profilassi sotto stretto controllo medico. “Si raccomanda di seguire tutte le normative vigenti e di continuare a rimanere a casa. Continueremo a tenervi aggiornati sull’evoluzione del contagio nel nostro Comune con la raccomandazione di attenervi solo alle notizie provenienti da fonti istituzionali. Alla persona interessata e ai suoi familiari vanno il pensiero e la vicinanza del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e della comunità“, dice una nota.