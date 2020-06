Francesco Totti e Ilary Blasi in Umbria: vacanza a Spello per la coppia

(Ste.Ber.) Gita a Spello per la coppia Francesco Totti e Ilary Blasi. Come riporta Tuttoggi.info, nel pomeriggio di venerdì 26 giugno la coppia è stata avvistata a zonzo per la città dei fiori.

A Spello Totti ha pranzato in un apprezzato ristorante del centro storico e poi – secondo GrifoTube – si è concesso una passeggiata nelle vie del centro.

“Oggi er Pupone Totti a Spello con Ilary !!!”, il messaggio pubblicato nel gruppo Foligno senza censura mentre successivamente Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram il breve video di uno dei vicoli di Spello e uno scatto su uno dei balconcini.

Per l’Umbria, insomma, una bella pubblicità.