Carenza di acqua a Viole e Capodacqua, disagi a raffica per i residenti

Viole d’Assisi torna a fare i conti con la carenza di acqua, insieme a quella di Capodacqua. “Non sappiamo se si può risolvere tramite ispezioni, se dipende da una perdita d’acqua, un problema generalizzato che interessa tutto il Comune, se sia un problema di approvvigionamento generale: l’unica certezza è che non abbiamo l’acqua perché quella nella cisterna non è a livello sufficiente per servire tutti. E nessuno sa dirci quale sia il problema né quando sarà risolto”, segnalano i residenti tramite Corriere dell’Umbria.

Quella della carenza di acqua è una situazione che si trascina da mesi (qui l’articolo del 2019), ma che in questo inizio anno con poca pioggia si è acuita, e che l’acqua portata con autobotti serve a calmierare ma non a risolvere. L’acqua in via delle Sorgenti a Viole di Assisi è mancata sabato, domenica, lunedì e martedì. Disagi ci sono stati anche mercoledì e giovedì. “Le interruzioni non sono continuative (a volte molte ore a volte poche ore), ad esempio durante la notte quando non c’è utilizzo di acqua i conservoni/cisterne tornano a livello e l’erogazione riprende. È vero che a volte ritorna ma non negli orari di punta, quando preparare il pranzo diventa un’impresa, farsi una doccia un’illusione e assolutamente non dobbiamo accendere lavatrice o lavastoviglie perché il rischio di guasti è alto. Non possiamo aspettare la notte per farci la doccia o preparare il pranzo e comunque queste interruzione continue nel tempo danneggiano le tubature causano guasti agli elettrodomestici e la qualità dell’acqua è pessima specie nei primi momenti”, la segnalazione arrivata ad AssisiNews.

Carenza di acqua anche a Capodacqua, dove un paio di giorni fa un’autobotte ha rifornito una cisterna in via del Collicello, che serve tutta la frazione. “Quanto sta accadendo a Viole e Capodacqua rappresenta un segnale per tutti i cittadini assisani”, segnalano i residenti interessati dal disservizio: “È oramai evidente che il sistema idrico del Comune non è rispondente alle necessità di tutti i cittadini e che sarebbe opportuno cercare delle soluzioni”.