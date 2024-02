I luoghi di Mafalda di Savoia, Assisi e Spello ricordano la principessa a 80 anni dalla sua morte

“I luoghi di Mafalda di Savoia”: in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte della principessa Mafalda di Savoia (1944 – 2024) deceduta presso il campo di concentramento di Buchenwald, a Spello ed Assisi, rispettivamente il 24 e 25 febbraio si terrà una serie di eventi che rientra nell’ambito della VI Edizione della Manifestazione Internazionale “Le Terre del Risorgimento 2023-2024” e del Progetto Internazionale “I luoghi di Mafalda di Savoia”.

Il primo dei due momenti vede protagonista sabato 24 febbraio Spello con appuntamento a Villa Fidelia alle ore 15.15 per una visita guidata al complesso monumentale ad opera dell’archeologa Sabina Guiducci. A seguire, nel palazzo comunale (Sala dell’Editto) alle 17.30 si terrà la presentazione del libro dal titolo “Mafalda di Savoia. L’amaro destino di una principessa nell’inferno di Buchenwald”, a cura di Vittoria Aicardi e Roberto Allegro con intermezzi musicali curati dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” con la partecipazione del M° Ludovico Allegro al flauto e del M° Roberto Allegro al pianoforte.

Il giorno seguente, domenica 25 febbraio, appuntamento ad Assisi alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune con i saluti istituzionali. Alle 11.00 a Casa Fortini ci sarà un momento di rievocazione storica della presenza delle principesse Giovanna e Mafalda ad Assisi. Alle 12 è previsto un momento commemorativo e deposizione di un omaggio floreale davanti alla tomba di S.A.R. la principessa Giovanna di Savoia presso il cimitero cittadino in via Egidio Albornoz. A conclusione di giornata, la celebrazione della santa messa in ricordo delle due principesse alla Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi (Cappella Santa Caterina) alle ore 16.00.

Gli eventi sono organizzati dal Centro Studi Risorgimentali Lomellino in collaborazione con Musicorner Management Artistico ed Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” di Mortara con il patrocinio, tra gli altri, di Provincia di Perugia, Città di Assisi e Comune di Spello.

Foto in evidenza della principessa Mafalda di Savoia e il principe Filippo d’Assia-Kassel tratta dalla pagina Fb CasaSavoia

