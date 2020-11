Maxi tartufo da record trovato a Spello: pesa 830 grammi (FOTO)

“La natura ci regala le cose più belle”. È questa la frase diffusa via Facebook con la quale viene presentata una scoperta da record: un maxi tartufo bianco super, del peso di 830 grammi. Una prelibatezza che arriva direttamente dal cuore dell’Umbria, terra assai nota per uno dei prodotti simbolo della gastronomia locale per la quale è famosa nel mondo.

A trovare il maxi tartufo nei dintorni di Spello sono stati Emiliano e Feliciano Virgini, padre e figlio, che da anni coltivano questa grande passione di famiglia, con alle spalle un’azienda che nel settore è di assoluto livello in Umbria. Presente il giorno del ritrovamento l’amico Piero. Il maxi tartufo è stato trovato dagli inseparabili cani Chica e Laika.

AssisiNews ha voluto sentire i diretti interessati: “Con piacere rispondiamo all’interesse che avete dimostrato circa il nostro ritrovamento in zona di un tartufo così pregiato. E’ difficile descrivere l’emozione di un cavatore davanti ad una scoperta del genere proprio per la sua eccezionalità! Considerate – dicono Emiliano e Feliciano Virgini raggiunti telefonicamente da AssisiNews – che un cavatore già ha una parziale soddisfazione nella sola uscita per la ricerca con i propri cani, con i quali condivide ore per sentieri e boschi, figuriamoci se si imbatte in una scoperta così eclatante!”.

Una scoperta che li rende fieri e soddisfarti: “È motivo di vanto e di orgoglio, una scoperta da record – concludono i degni protagonisti di questa che una vera impresa – anche perché nel settore per anni si ricorderà un tartufo bianco da 830 grammi, anche se gran parte del merito va al fiuto del fedele compagno di tante passeggiate!”.