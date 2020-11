Amministrative 2021 ad Assisi, primi movimenti sperando in un programma

Dopo gli inviti ad "andare in spiaggia", si conferma l'alleanza Bastianini-Lunghi/Bocchini e Forza Italia anticipata da AssisiNews. E spunta una donna candidata sindaco per il centrodestra

(Ste.Ber.) Il 19 agosto scrivevamo: “In vista delle amministrative 2021 ad Assisi, una grossa novità arriverebbe addirittura da una alleanza politica forte che sembrerebbe poter nascere fra uno dei partiti di centro destra, Forza Italia, con i Socialisti di un Luigi Bastianini stranamente ovattato e in disparte, e la lista civica di centro per eccellenza, quell’Uniti per Assisi che con il duo Lunghi-Bocchini potrebbe essere un importante ago della bilancia per le sorti della città Serafica”. Ipotesi che il coordinatore di Forza Italia Leonardo Paoletti aveva smentito, consigliando “mare, ombrellone, e tanto relax”. E invece, passata l’estate e smaltiti gli ombrelloni, il mare e pure il relax, arriva la ‘santa alleanza’ tra Uniti Per Assisi, Forza Italia e Luigi Bastianini, nel frattempo fuoriuscito dalla maggioranza.

Col senno di poi, possiamo dunque dire di aver centrato in pieno la notizia poi diventata realtà alcuni giorni fa: un’alleanza fra alcune forze moderate di centro-destra, che non ha destato alcuno stupore, passata un po’ in sordina visto il rincorrersi di dpcm e ordinanze regionali che hanno praticamente cassato tutti gli eventi in presenza. Ma noi lo avevamo anticipato, abbiamo preso doverosamente nota della smentita e poi riportato la nuova allenza. E ora proviamo ad anticipare un’altra possibile news delle amministrative 2021 ad Assisi: apparentemente il centrodestra, dopo aver accarezzato l’idea Delfo Berretti (per alcuni ancora non tramontata del tutto), avrebbe in mente un altro futuro candidato sindaco.

O meglio, una candidata. Il nome (nuovo) sarebbe quello di una professionista di Palazzo d’Assisi, commercialista, residente nella frazione. Vicinissima al mondo dell’imprenditoria locale, alle società sportive e alle associazioni, per alcuni “avrebbe definitivamente unito le forze di centro destra, tutte”. Per altri “diversi dubbi permangono, ma il nome è stato fatto e si sta lavorando seriamente”. Ci sarà davvero il benestare di tutti? Sarà un altro nome pronto da bruciare? Stavolta sarebbero in pochi a storcere il naso con i partiti “più forti” a guidare la partita e con diversi “outsider”, fra cui qualche altro noto professionista locale che, in caso di “caduta” dell’ennesimo nome sarebbero pronti a tuffarsi nella mischia.

Chi vivrà vedrà. Si vocifera comunque che l’annuncio ufficiale, visto anche l’avvicinarsi della tornata elettorale e ovviamente pandemia permettendo, potrebbe arrivare entro pochi giorni. Sarà dunque lei a sfidare l’attuale sindaco di Assisi Stefania Proietti? La prima cittadina, alle prese con l’emergenza Covid-19, poco parla del suo futuro politico.

Perché non è facile parlare di candidature in questo momento, ma è anche certo che, oltre ai nomi e all’emergenza pandemica, bisognerà pur pensare al futuro di questa città. Non è chiaro se il coronavirus sarà solo un ricordo quando si andrà a votare – questo è per ora quello che tutti ci auguriamo – ma se, per dirla con San Francesco, Assisi avrà guai ma non perirà mai, è anche ora che si cominci a parlare di programmi illustrandoli.