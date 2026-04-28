Angelana in Serie D, le congratulazioni dalla lista civica Cicogna sindaco e dalla giunta

Domenica l’Angelana ha conquistato la promozione in Serie D, un salto di categoria avvenuto dominando il campionato di Eccellenza Umbria: tante le congratulazioni, tra cui quelle della lista civica Cicogna sindaco e della giunta, tramite il sindaco Valter Stoppini.

La lista civica Eolo Cicogna, rappresentata dal capogruppo in Consiglio comunale di Assisi, Eolo Cicogna, e dal consigliere comunale Giancarlo Cavallucci, esprime le più sentite felicitazioni e i più sinceri complimenti all’Angelana Calcio per lo straordinario traguardo raggiunto. La vittoria ottenuta ieri contro il Pontevecchio ha sancito matematicamente la promozione dalla Eccellenza alla Serie D, coronando una stagione esemplare fatta di impegno, sacrificio e grande qualità sportiva.

Un risultato che riempie di orgoglio tutta la comunità angelana e che rappresenta un motivo di entusiasmo per il territorio, dimostrando come lo sport possa essere veicolo di valori positivi, coesione e identità.

In attesa dell’ultima partita di campionato, in programma domenica contro la seconda in classifica, rivolgiamo un ulteriore incoraggiamento alla squadra, allo staff e alla società, certi che sapranno onorare al meglio anche questo ultimo appuntamento.

Questa promozione non è soltanto un successo sportivo, ma un patrimonio dell’intera città: un traguardo che rafforza il senso di appartenenza e guarda al futuro con ambizione. All’Angelana Calcio giungano dunque i nostri più calorosi complimenti, con l’augurio che questo sia solo l’inizio di nuovi e ancora più prestigiosi successi.

“Complimenti all’Angelana Calcio – il post su Facebook del sindaco – per la storica promozione in Serie D! Un traguardo meritato, frutto di tanto impegno e amore per lo sport. Complimenti al Presidente Leonardo Santarelli, all’allenatore Valeriano Recchi, al Capitano Francesco Melillo, e a tutto lo staff. Un sentito grazie anche ai dirigenti storici Nilo della Nave, Graziano Grassi, Simone Tarpanelli e Roberto Raspa. Un pensiero va anche agli ex presidenti Candido Cristofani e Lucio Tarpanelli: il nipote di quest’ultimo, Manuel, ha segnato il gol decisivo, in un ideale passaggio di testimone. Da lassù avranno festeggiato questa splendida vittoria. Orgogliosi di tutti voi!”.

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