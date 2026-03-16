Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventisettesima e venticinquesma. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, continua il momento no del Cannara. La formazione di mister Antonio Armillei, infatti, si è vista battere con un netto 2-0 dal Camaiore in trasferta. Una sconfitta che complica ulteriormente la classifica per i rossoblù che rimangono all’ultimo posto del girone E a -9 dalla zona playout.

In Eccellenza, continua il momento d’oro dell’Angelana che si mantiene a debita distanza dalla Pietralunghese seconda forza del campionato. I giallorossi in questo turno si sono imposti con un netto 4-1 ai danni del Santa Sabina e si sono portati a quota 53 punti in classifica. Vince anche il Bastia che in casa propria si è imposta per 2-1 sulla Nuova Alba grazie alle reti di Tondini e Giambecucci.

In Promozione, turno contrastante per Rivo Subasio e Petrignano. I primi si sono visti sconfiggere per 3-2 dalla Clitunno Ducato, mentre i secondi si sono imposti in rimonta sul Sangemini per 2-1. Non è scesa in campo in questo turno l’Assisi che ha scontato il turno di riposo e che adesso si trova a -4 dal Torgiano.

In Prima Categoria, continua a fare la voce grossa il Palazzo che contro la Vis Foligno in trasferta si è imposta per 2-0 con le reti di Cicchi e Bajrami. vittoria esterna anche per l’Athletic Bastia che contro il San Luca si impone di misura per 1-0. A chiudere il turno è il Costano e la Julia Spello, con i primi che non vanno oltre lo 0-0 contro la Real Virtus, mentre i secondi si vedono battere per 3-0 dal Fossato.

In Seconda Categoria, cade fuori casa il Viole Calcio che si vede battere per 2-1 dal Ramazzano Colombella e rende ancor più complicato l’aggancio alla zona playoff. Sconfitta interna, invece, per il Grifo Cannara che si vede sconfiggere per 3-2 dal Mevania. A chiudere è l’Angelana Next Gen che presso le proprie mura amiche è riuscita ad imporsi per 1-0 contro la capolista Virtus Foligno con il gol di Fortebracci

© Riproduzione riservata