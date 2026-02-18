Il nuoto si impara a …scuola: 120 gli alunni e le alunne in acqua grazie alla piscina comunale

La scorsa settimana il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’Assessore allo sport Veronica Cavallucci e l’Assessore alla scuola e politiche educative e giovanili Scilla Cavanna hanno visitato la piscina comunale di Santa Maria degli Angeli, gestita da Azzurra Piscine, per seguire da vicino il progetto di nuoto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. Ad accogliere le istituzioni erano presenti il responsabile dell’impianto, Luca Mancinelli, insieme agli istruttori e alle istruttrici impegnati nelle attività.

Il progetto, inserito all’interno delle ore di educazione fisica, prevede un ciclo di otto incontri complessivi e coinvolge circa 120 alunne e alunni. Il Comune di Assisi sostiene l’iniziativa garantendo il servizio di trasporto degli studenti verso la piscina comunale, consentendo la partecipazione alle attività in acqua durante l’orario scolastico. Come spiegato dal responsabile dell’impianto, l’esperienza in piscina rappresenta per molti studenti un primo contatto strutturato con l’ambiente acquatico e contribuisce allo sviluppo di competenze motorie fondamentali, alla sicurezza in acqua e al superamento delle paure. Inoltre il progetto scolastico può attivare un percorso che, in alcuni casi, prosegue anche oltre l’orario delle lezioni, favorendo la nascita di una passione sportiva e l’avvicinamento a percorsi avanzati, fino all’attività agonistica.

La visita è stata infine l’occasione per incontrare e salutare Lucrezia Mancini, 17 anni, folignate, atleta della società sportiva Spoleto Nuoto e detentrice del primato italiano nella categoria Cadette nei 200 metri rana, la cui presenza ha rappresentato un esempio concreto di come un percorso sportivo possa svilupparsi a partire dall’età scolastica.

© Riproduzione riservata