Ostensione delle spoglie di San Francesco, per ora la viabilità rimane senza modifiche: “Possibili cambi circoscritti e limitati”

Il Comune di Assisi informa che in occasione dell’ostensione delle spoglie di San Francesco nella Basilica del Santo, evento che richiamerà un afflusso straordinario di pellegrini e visitatori, allo stato attuale non sono previste limitazioni alla circolazione per i cittadini residenti all’interno del centro storico.

Nella giornata di venerdì si terrà il tavolo di coordinamento convocato dalla Prefettura, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, del 118, dei rappresentanti della Famiglia Francescana, nonché degli uffici comunali competenti. L’incontro è finalizzato alla definizione delle misure organizzative e dei presidi necessari a garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di piena sicurezza.

Il Sindaco di Assisi Valter Stoppini dichiara: “Desidero rassicurare la cittadinanza: la priorità dell’Amministrazione è tutelare la serenità della vita quotidiana della comunità locale. Non sono previste, al momento, limitazioni alla circolazione per i cittadini residenti all’interno del centro storico. È tuttavia doveroso precisare che, qualora le condizioni operative lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o per assicurare un ordinato deflusso delle persone nelle aree prossime alla Basilica, potranno essere adottate misure circoscritte e limitate al tempo strettamente necessario e costantemente monitorate. Ogni eventuale decisione sarà assunta esclusivamente sulla base di valutazioni tecniche condivise con le autorità competenti e verrà tempestivamente comunicata alla cittadinanza con la massima trasparenza. L’Amministrazione comunale – conclude la nota – rinnova la propria fiducia nel senso civico della comunità assisana, certa che la città saprà vivere nel giusto modo questo appuntamento di straordinario valore spirituale e storico.

