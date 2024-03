La Tirreno-Adriatico arriva domani ad Assisi e Bastia: cambi per viabilità e orari scolastici

Domani, 6 marzo 2024, arriva la manifestazione sportiva Tirreno-Adriatico: la corsa, di prestigio internazionale per gli appassionati del ciclismo, passerà per i comuni di Assisi Bastia Umbra e per questo sono in programma cambi alla viabilità e uscita di scuola anticipata.

Ad Assisi le frazione interessate sono Petrignano e Torchiagina: Dalle 8 fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta in piazza

Piazza Luigi Masi, Piazza San Pietro e in ogni slargo o area di sosta laterale a Via Indipendenza, Via Eugubina e Via Adelmo Canini. Sempre domani viene sospesa la circolazione dalle 13.45 alle 15.30 per il transito della corsa ciclistica nelle stesse vie dove è istituito il divieto di sosta. In occasione della importante manifestazione sportiva, il sindaco Stefania Proietti con un’ordinanza ha disposto la sospensione dell’attività didattica dalle 12.30 per la scuola primaria Luigi Masi e per la scuola secondaria di primo grado Francesco Pennacchi, entrambi istituti di Petrignano.

Anche a Bastia Umbra, a causa della Tirreno-Adriatico, viene anticipato l’orario di uscita antimeridiana delle scuole e ci saranno modifiche alla viabilità. l percorso di gara che coinvolgerà il Comune di Bastia Umbra è previsto tra le 14.30 e le 15.00. Per tale ragione è stata emanata l’ordinanza n. 26 che predispone l’uscita antimeridiana anticipata alle ore 12.30 delle scuole di ogni ordine e grado, così da permettere il rientro delle alunne e degli alunni presso le proprie abitazioni. Rimane invariato invece l’orario di uscita pomeridiano delle classi scolastiche in quelle scuole dove le alunne e gli alunni si fermano normalmente oltre l’orario antimeridiano. In occasione della manifestazione inoltre, il Comune di Bastia Umbra con ordinanza N. 24 del 28- 02-2024, comunica che sarà istituito in via Cipresso, via Santa Lucia, via Monte Vettore, via San Bartolo e via Enrico Mattei, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e comunque fino al transito del veicolo “fine corsa” . La sospensione temporanea della

circolazione veicolare sarà istituita per il tempo necessario al passaggio degli atleti e dei veicoli al seguito.

Foto in evidenza di paolo candelo | via Unsplash

© Riproduzione riservata