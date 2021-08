Amministrative 2021 Assisi, dopo Ferragosto sarà campagna elettorale. Ma è ancora mistero su candidati e programmi

Ultima settimana di quiete, ma ancora molte bocce sono ferme; incluso, in molti casi, il programma - o come realizzarlo

(Stefano Berti) Lo avevamo anticipato e, nonostante qualcuno avesse gridato alla fake news, Assisi sarà chiamata al voto per le Amministrative 2021 Assisi proprio nei giorni del 3 e 4 ottobre 2021, festa di San Francesco Patrono d’Italia. Un segno del destino forse in un periodo davvero complicato a causa della pandemia ancora in atto. Assisi sceglierà il prossimo sindaco e la futura squadra di governo cittadino in quello che è uno dei suoi giorni più importanti, forse il più importante.

Una data che forse si poteva evitare – posto che la decisione sulla data del voto non riguarda solo Assisi – ma che ora è stata decisa. E questa sarà l’ultima settimana di quiete (anche se a dire il vero le strade sono piene di manifesti elettorali e sui social le pagine politiche crescono a dismisura) prima di quella che sarà una campagna elettorale per le Amministrative 2021 Assisi ventre a terra sul territorio e sui social.

Cinque attualmente i candidati sindaci in campo, con il sesto che sembra non dover più uscire dal cilindro. Marco Parente che avrebbe potuto correre in solitaria ha finito per legarsi a Forza Italia – Progetto Assisi, con la promessa di un posto in lista. Quanto agli altri candidati, la prima cittadina Stefania Proietti sembra in crescita nei consensi. Fra opere pubbliche e presenze costanti nel territorio i più affermerebbero “che male non avrebbe fatto e il consenso sarebbe alle porte per una rinnovata fiducia”. Il sindaco sembra però spesso una donna sola al comando, con liste poco presenti – e, quando presenti, spesso con idee a commento di comunicati lanciati dalla prima cittadina – e candidati ancora nascosti.

Per contro, Marco Cosimetti è intento a farsi conoscere fra incontri e presenze su frazioni e territorio. Oltre a un tour delle frazioni, il candidato del centro destra è appoggiato da candidati già noti, anche con pesanti incarichi amministrativi sotto le precedenti amministrazioni, o che stanno sgomitando, anche sui social, per farsi conoscere. Mugugni di disaccordi sul programma fra le forze politiche interne alla coalizione farebbero capire che non sarebbe poi tutto rose e fiori.

Luigino Ciotti avrebbe una lista chiusa e compatta, è navigato, e sembra aver scelto – forte di uno zoccolo duro di consensi – una campagna poco appariscente, che privilegia l’insieme al sindaco. In testa al sondaggio di AssisiNews c’è però l’outsider Francesco Fasulo, costantemente in cerca di consensi via social e con ben 5 liste, dai nomi copertissimi. Il programma è dei sogni, da meno tasse a più lavoro per tutti, saltando dal rispetto per l’ambiente all’amore incondizionato per Assisi e le sue frazioni. Infine Roberto Sannipola, che con la sua Alternativa Riformista snocciola punti programmatici senza spiegare (ancora) come li realizzerà, ed è certo di ottenere le decine di centinaia di voti necessari (quando si corre in solitaria) per entrare in consiglio.

Passata la canicola di Ferragosto, a un mese e mezzo dalle elezioni, mancherà solo di conoscere i programmi, sempre che ci siano, e i candidati consiglieri comunali, che dovranno farsi carico di trascinare il proprio candidato sindaco verso la vittoria. Non resta che goderci in pace questo Ferragosto perché tutto lascia presagire che dalla fine di questo afoso mese estivo ne vedremo delle belle con tanti nodi che saranno definitivamente sciolti e misteri (in primis, i programmi e/o come realizzarli) che saranno effettivamente risolti. Ai nostri lettori, i più freschi (visto il periodo) auguri di buone vacanze!

