Amministrative Assisi 2021, tutti in corsa ma dei programmi nemmeno l’ombra

(Stefano Berti) Ma quindi fare il sindaco di Assisi è così facile? Parrebbe di sì. Manifesti e nomi per le amministrative Assisi 2021 escono di continuo come conigli da un cilindro, ogni giorno c’è un nuovo candidato (al momento quattro, ma potrebbero diventare cinque), senza contare chi si vorrebbe candidare ma non lo fa, e chi critica da mattina a sera ma poi di candidarsi sul serio nemmeno ci ha fatto l’idea. E poi c’è anche chi, non si sa a quale scopo visto che i voti che contano saranno poi quelli nell’urna, tenta di “manipolare” forzatamente il sondaggio su AssisiNews.

Assisi è città importante, che merita attenzione e persone all’altezza. Qualcuno sta forse prendendo sottogamba l’impegno? Lo vedremo a breve. Certo è che mentre manifesti e proclami proliferano, così come le critiche, i programmi latitano. Al momento nessun candidato ha un elenco preciso di cose da fare, progetti sui quali i cittadini si interrogano senza trovare risposte.

E mentre l’emergenza Covid-19 rallenta, ecco arrivare le prime cene, i primi appuntamenti intorno a un tavolo. “Questo è pronto a candidarsi! Quello pure!”. Pronte a scendere in campo sono (dice) alcune vecchie “glorie” della politica locale, poi alcuni esponenti noti che “lavorano” da dietro ma che stavolta restano fuori dalla contesa in maniera diretta (saranno solo influencer? Sì, il termine è di moda…), imprenditori locali già nelle liste, e giovani “portatori di idee” annunciati già da più parti. Ma queste idee, quando saranno svelate? Come detto, di programmi e progetti nemmeno l’ombra…

Proietti sindaco uscente in cerca di rielezione “donna ovunque” da mattina a sera, Cosimetti con i componenti della “squadra” a sostenerlo che sui social più o meno però sono sempre quelli, Fasulo che su Facebook ‘vola’ da due anni ed ora è sulle vele con manifesti elettorali per provare a ‘volare’ di più, in ultimo Sannipola (per ordine di annuncio) già con il vento in poppa ad “un’ottima velocità di crociera”. Tanta visibilità, zero fatti concreti.

I social media oramai pullulano di profili ufficiali e profili “tarocchi”, che sono quasi più di quelli veri, ti svegli alla mattina e già la gara su chi commenta per primo è decollata (fatelo con calma ed educazione, dai…). E poi gli insulti sui manifesti elettorali per le amministrative Assisi 2021, quando si dovrebbe lavorare per il bene di Assisi e rasserenare il clima, ricordando che la “battaglia” è politica e non sulle persone. Ma ricordatevi i programmi… Sì, sempre quelli. Così, tanto perché questa città li merita, una città amata, illustre, dove magari tali programmi potrebbero apparire importanti…

