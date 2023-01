Accordi/Disaccordi presenta “Decanter” – Piccolo Teatro degli Instabili

Il Piccolo Teatro degli Instabili darà il benvenuto al nuovo anno con un concerto imperdibile dello strepitoso trio “Accordi/Disaccordi”, un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale, sul palco di Assisi il 4 gennaio alle 21:15.

La band, nata agli inizi del 2012 e composta dai due fondatori Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso, presenterà in quest’occasione l’ultimo album. Il repertorio di Accordi/Disaccordi è composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo un personalissimo stile, le più disparate influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, con originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un’iniziale matrice stilistica gipsy jazz, chiaramente influenzata dal celebre chitarrista Django Reinhardt. In quasi dieci anni di attività hanno collezionato più di 2.000 concerti, distribuiti in diversi paesi del mondo, grazie all’organizzazione di diverse tournée in Italia, USA, Australia, Russia, Grecia e Turchia e numerose partecipazioni ai più conosciuti festival europei.

Tra le esperienze più importanti si segnalano: cinque edizioni consecutive di Umbria Jazz con più di 60 differenti concerti, anche in apertura ad artisti del calibro di Paolo Conte, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Chick Corea & Herbie Hancock, Tony Bennet & Lady Gaga, Caetano Veloso & Gilberto Gil. Hanno all’attivo cinque album: “Bouncing Vibes” (2013), “Swing Avenue” (2015), “Live Tracks” (2016), “Accordi Disaccordi” (2017) e “Decanter” (2021).

Il decanter è quel particolare contenitore in vetro, simile a una bottiglia, che si utilizza per preparare il vino alla mescita. La sua forma allargata alla base, e il tipico collo allungato, ne agevolano infatti il processo di ossigenazione, permettendo al nettare di Bacco di acquisire la giusta struttura e “di sviluppare nel modo migliore il bouquet aromatico”. “Decanter”, però, è anche il quinto lavoro discografico del trio Accordi/Disaccordi che estende ulteriormente il discorso attorno al proprio genere di riferimento. Così, un po’ come il vino nel decanter reagisce chimicamente al contatto con l’aria, innescando tutte le sue potenzialità olfattive, la formazione torinese allarga gli orizzonti del jazz gitano, permettendo alle proprie sonorità di sprigionarsi in un’affascinante esplosione di fragranze, sulle tracce di Django Reinhardt…

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 075 816623 – [email protected] – www.teatroinstabili.com

