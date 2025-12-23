Agli Instabili il 28 dicembre lo spettacolo Il bosco delle storie di Natale

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi aspetta grandi e piccini durante le Feste con il tradizionale appuntamento natalizio dedicato a tutta la famiglia: il 28 dicembre alle ore 17:30 andrà in scena “Il bosco delle storie di Natale” di Drogheria Rebelot con Miriam Costamagna, uno spettacolo imperdibile proposto dal Piccolo Teatro degli Instabili insieme all’Associazione “Birba” diretta da Alessandra Comparozzi, con la quale si rinnova – per il sesto anno – una bellissima collaborazione.

“Il bosco delle storie di Natale”, liberamente ispirato ai racconti di Selma Lagerlöf e ad altre leggende nordiche, si svolge durante la notte della Vigilia di Natale in cui si può stare svegli a leggere finché si vuole. Quando gli occhi ancora aperti in questa lunga notte iniziano a sognare, le figure dei libri e le parole delle leggende si animano nel buio della cameretta. Allora il bosco coperto di neve può fiorire sotto le stelle, gli animali riunirsi in una festa per il ritorno della luce, e il Tomte raccontare la meraviglia della rinascita della natura intorno a loro. È questo che accade nella cameretta di Lou mentre la notte della vigilia prende vita sul suo tappeto dei giochi che tra libri, figure, lenzuola e cuscini si trasforma nel bosco delle storie di Natale.

I Tomte, figure tradizionali della cultura scandinava, assomigliano molto agli gnomi, vivono a nord, nelle foreste, e durante il periodo dell’Avvento si prendono cura degli animali e delle piante attorno a loro… e anche dei bambini. Un modo per assicurarsi la loro benevolenza è quello di lasciargli un po’ di cibo ogni sera e, alla Vigilia di Natale, una scodella di porridge preparato con latte e avena, o latte e riso.

Lou, la nostra protagonista, ogni anno prepara una minuscola cameretta per il suo Tomte, il quale trascorre le lunghe notti d’inverno nella fattoria ai margini del bosco dove abita la bambina. Un giorno però, dopo una furiosa tempesta di neve, il Tomte non arriva a casa. Cosa gli sarà successo? Sarà un coraggioso pettirosso, aiutato dagli animali incontrati nel bosco, a partire alla sua ricerca, per salvare il Natale della piccola Lou.

Drogheria Rebelot nasce dall’incontro tra Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Andrea Rizzo avvenuto all’interno dell’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine.

Ricordiamo inoltre a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici che è ancora possibile acquistare o regalare un Abbonamento. Le formule sono tante e per tutti! Manca ancora qualche regalo per Natale?! Donate Arte, donate Bellezza, donate Teatro!

età consigliata: a partire dai 3 anni

CON: Miriam Costamagna

REGIA: Andrea Lopez Nunes

Con la consulenza di Enrica Carini

DRAMMATURGIE E SCENE: Enrica Carini

SAGOME E FIGURE: Gabriele Genova

LUCI: Rossella Corna

PRODUZIONE: Fondazione TRG/La Piccionaia

