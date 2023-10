Anche gli studenti del corso di Laurea in Economia e Management del Turismo al TTG di Rimini (foto)

Un’esperienza formativa e di valore per i ragazzi del corso di Laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia con sede ad Assisi che, nella giornata di giovedì 12 ottobre, si sono recati al TTG Travel Experience di Rimini. Accompagnati da Pietro Ronca, responsabile organizzativo tecnico amministrativo della sede di Assisi, i 22 studenti hanno partecipato all’evento cardine per la promozione del turismo mondiale dove si sono potuti calare nella realtà di cui avevano sentito parlare solo in aula e dove hanno potuto ‘toccare con mano’ un mondo straordinario come quello del turismo.

Guidati attraverso i numerosi padiglioni della manifestazione dal nuovo presidente del corso di Laurea prof. Fabio Forlani e dal prof. Simone Splendiani, i ragazzi si sono soffermarsi poi allo stand della Regione Umbria, al centro del grande padiglione delle regioni, dove sono stati accolti dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dall’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti. La delegazione dell’EMT ha successivamente incontrato il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il dirigente Giulio Proietti, assistendo alla presentazione del programma del Natale ad Assisi 2023.

Un importante momento di confronto quello tra i ragazzi e le varie figure politiche del territorio che hanno scambiato idee e opinioni in merito alla didattica e a future collaborazioni tra le parti. “Tutti e 22 i ragazzi – spiega Ronca – sono stati molto contenti per l’opportunità datagli dall’Università con sede ad Assisi. È stata una giornata proficua e interessante, dove momenti conviviali si sono intervallati a momenti di didattica sul campo. Un’esperienza a tutto tondo per gli studenti che sono usciti formati, rafforzati e sicuramente entusiasti di questo nuovo passo del corso di Laurea di Assisi anche grazie al presidente Forlani che sta molto investendo sul corso e su questo tipo di comunicazione”.

