Gio Evan con Abissale, al teatro Lyrick la data zero con promo per gli studenti

Sarà il Teatro Lyrick di Assisi a ospitare il prossimo 18 novembre (ore 21.00) il debutto, in anteprima nazionale, del nuovo show del poeta-cantautore Gio Evan, “Abissale”. Lo spettacolo, attraverso canzoni, poesie, racconti e monologhi, sarà un viaggio nello stralunato e romantico immaginario dell’artista che ha fatto delle sue mille sfaccettature la sua, ormai inconfondibile, cifra stilistica.

Per l’occasione Riverock Produzioni insieme a Baobab Music & Ethics e con la collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Assisi, hanno voluto invitare i ragazzi delle scuole medie e superiori di Assisi a riavvicinarsi a quello straordinario luogo e contenitore di cultura che è il Teatro Lyrick. “Sono stati due anni molto lunghi e difficili in cui i luoghi della cultura e dello spettacolo sono stati quasi completamente messi da parte e abbandonati – dichiarano gli organizzatori – C’è bisogno di tornare a vivere l’arte, la musica ed il teatro e vorremmo che quante più persone possibile possano ricominciare a farlo”.

Gio Evan presenta così l’Abissale Tour: “Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità. Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro). Mareducato è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi. È una nuova forma di educazione, quella dettata dall’infinito”

Compilando un semplicissimo form sul sito www.riverockproduzioni.it/gio gli studenti di Assisi potranno prenotare, per loro e per un accompagnatore, il biglietto per il concerto di Gio Evan al prezzo speciale di 10€: i biglietti potranno essere pagati e ritirati direttamente in teatro, la sera stessa del concerto. La disponibilità è limitata e la prenotazione disponibile fino ad esaurimento posti. Ultime disponibilità generali, invece, sono ancora disponibili su circuito TicketOne.

