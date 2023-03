Impro Dubliners, il 24 e il 27 marzo gli spettacoli finali del laboratorio di teatro a cura di Samuele Chiovoloni

Con l’inizio della Primavera, al Piccolo Teatro degli Instabili arrivano gli spettacoli finali dei Laboratori di Teatro che si sono tenuti durante l’inverno: doppio appuntamento venerdì 24 marzo alle ore 21:30 con “Impro Dubliners I” e lunedì 27 marzo alle 21:30 con “Impro Dubliners II” (ingresso libero). Anche quest’anno, pieno di iscritti per il percorso dedicato agli adulti e condotto dall’autore e regista Samuele Chiovoloni che, da gennaio a marzo 2023, ha tenuto un Corso di dieci incontri dal titolo “Collezione di epifanie” ispirato a “Gente di Dublino” di James Joyce: “E’ il momento di ricominciare, sperimentare nell’azione e nel dialogo, di dare voce e corpo alle storie, di sparire dentro a un costume e riapparire nel bel mezzo di un’altra vita, una vita che non ci appartiene ma non per questo meno autentica” afferma Chiovoloni.

Nei quindici racconti di Gente di Dublino (Dubliners), James Joyce riassume il suo rapporto con la propria città natale, ne denuncia la paralisi soffermandosi su una serie di figure da lui conosciute direttamente. Il libro esce nel 1914, dopo aver subito innumerevoli rifiuti da parte di varie case editrici. La maggior parte dei racconti viene scritta da Joyce fra il 1904 e il 1905 e la struttura del libro è tripartita, rispecchiando infanzia, adolescenza, e maturità dell’autore. “Gente di Dublino” è stato inoltre uno dei testi scelti per “InstabiLibri – Merende Letterarie”, nuova iniziativa del Piccolo Teatro degli Instabili, che ha creato un gruppo di lettura aperto che con cadenza mensile si ritrova per discutere intorno a un libro. Coordinatori di “InstabiLibri” sono proprio i docenti dei Laboratori di Teatro 2022/2023 Samuele Chiovoloni, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani.

Le allieve attrici e gli allievi attori del “Lunedì” e del “Martedì” (come sempre infatti sono due i gruppi di lavoro che partecipano al Laboratorio) hanno compiuto – sotto la guida del regista – un’operazione culturale che ha sfruttato la letteratura come campo e il Teatro come mezzo per andare alla ricerca di un’ulteriore profondità, di un ulteriore senso, di un ulteriore strato dell’opera. I racconti che sono stati scelti per le due serate di Impro Bubliners sono “Sorelle”, “Polvere”, “Una piccola nube”,“Pensione di famiglia” e “I morti”. Di seguito i nomi dei due cast di “Impro Dubliners”.

Venerdì 24 marzo “Impro Dubliners I” con: Giovanni Alunni, Chiara Angelini, Peter Bartlett, Stella Bastianelli, Dionisio Capuano, Chiara Galletti, Giordano Gattolin, Rita Gratani, Michele Leombruni, Nicola Mariuccini, Carlos Molina, Teresa Oliva, Gianfranco Procopio, Claudia Rossetti, Davide Tassi.

Lunedì 27 marzo “Impro Dubliners II” con: Maria Aisa, Agnese Bellini, Elisa Boccacci, Massimo Capriello, Fanny Carletti, Marta Carloni, Elena Cesaretti, Marcella Dominici, Paride Fontanella, Marco Geoli, Francesca Leila, Carlos Molina, Stefania Norgini, Laura Pannacci, Pier Paolo Passeri, Alessandro Sposini. Ingresso libero. Gradita prenotazione.

