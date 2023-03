Un albero per il futuro fa tappa anche a Bastia Umbra: cento bimbi protagonisti (foto)

La direzione didattica Don Bosco ancora una volta in prima linea per l’ambiente

La Direzione Didattica Don Bosco di Bastia Umbra ancora una volta in prima linea per l’ambiente, grazie all’iniziativa Un albero per il futuro. Il 20 Marzo 2023 cento piccoli supereroi dell’ambiente hanno piantato tanti alberi gentili nel giardino della scuola dell’Infanzia S. Lucia con l’intento di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

“Questa scuola si è mostrata sempre sensibile alle tematiche ambientali organizzando eventi plastic-free, progetti contro lo spreco alimentare e cercando di veicolare a misura di bambino i grandi problemi della terra, trovando insieme soluzioni e valorizzando tutte le opportunità offerte dal territorio per promuovere comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”, si legge in una nota del plesso.

Grazie al Progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Raggruppamento dei Carabinieri della Biodiversità, i bimbi hanno piantumato diversi alberelli (ginestra odorosa, ginestra dei carbonai, viburno tino, albero di Falcone) nel cortile della scuola. Il fine è quello di creare un bosco diffuso in tutta Italia che possa contribuire a trattenere CO2 contrastando i cambiamenti climatici. La messa a dimora di un piccolo albero costituisce quindi un primo passo per formare un grande bosco della legalità.

“I bambini hanno indossato mantelli e maschere da supereroe realizzati nei vari laboratori creativi di riciclo, intonato canzoncine sull’ambiente, ascoltato storie di animaletti in difficoltà, compreso che anche un bambino/a può fare la sua parte. Hanno presenziato all’evento il dirigente scolastico, Prof.ssa Monica Barbanera, la Responsabile di circolo per l’Educazione Ambientale, Loredana Betti, il Sindaco del Comune di Bastia, Paola Lungarotti, l’Assessore alle politiche sociali, Daniela Brunelli, il Reparto Carabinieri della Biodiversità di Assisi sottoscrivendo un vero e proprio patto per l’ambiente nel quale ognuno si è impegnato per salvare il futuro del pianeta compresi i piccoli supereroi protagonisti di questo evento! ‘Anche tu puoi diventare un supereroe della terra, unisciti a noi, insieme saremo invincibili!!'”, conclude la nota della scuola.

