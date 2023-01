Letizia va alla guerra domenica 29 pomeriggio al Piccolo Teatro degli Instabili

ASSISI – Domenica 29 gennaio in pomeridiana alle ore 17:00 il Piccolo Teatro degli Instabili ha il piacere di ospitare uno spettacolo amatissimo vincitore di numerosi riconoscimenti e premi “Letizia va alla guerra – La suora, la sposa, la puttana” interpretato dal duo artistico Agnese&Tiziano nato dall’incontro tra Agnese Fallongo, attrice-cantante e autrice teatrale di spiccato talento, e Tiziano Caputo, attore-cantante e musicista poli-strumentista. Insieme hanno iniziato un percorso in teatro che li porta a distinguersi nel panorama nazionale per le straordinarie doti di interpreti poliedrici e virtuosistici. Ma è grazie alla collaborazione con i due registi Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata che si realizza quel sodalizio artistico che porta alla nascita della “Trilogia degli ultimi”, composta dagli spettacoli: “Letizia va alla Guerra”, “…Fino alle stelle!” e “I Mezzalira”, con i quali ottengono un unanime consenso di critica e di pubblico.

“Letizia va alla guerra” è un racconto tragicomico, di tenerezza e verità: impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, triplo “soliloquio dialogato”, che, pur nel suo retrogusto amaro, saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato.

Uno spettacolo delicato che racconta uno spaccato drammatico della storia d’Italia; capace, tuttavia, di alternare momenti di pura comicità ad attimi di commozione, in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascia il posto al sorriso.

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Tre donne del popolo, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio.

La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Infine Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite. Un omaggio alle vite preziose di persone “comuni”, che, pur senza esserne protagoniste, hanno fatto la Storia.

Riconoscimenti e premi:

− Gli attori premiano il teatro – Premio Teatrale – Migliore novità “Letizia va alla guerra” e Migliore attrice giovane 2019 Agnese Fallongo;

− Rassegna Teatrale “Frammenti al Femminile” 2016, 3°premio miglior spettacolo 2016 TeatroCittà, Roma;

− Premio Ecce Dominae 2015 – Rassegna Teatrale “Donne di guerra”: Premio miglior attrice e Premio speciale della critica, Teatro Manhattan, Roma.

Crediti:

con: Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

drammaturgia: Agnese Fallongo

accompagnamento musicale dal vivo: Tiziano Caputo

coordinamento creativo: Raffaele Latagliata

ideazione e regia: Adriano Evangelisti

I biglietti si prenotano al 333 7853003 o via mail all’indirizzo: [email protected] È ancora possibile acquistare l’abbonamento e che sui singoli biglietti viene effettuata una riduzione per gli under 30, gli over 65 e per i partecipanti ai Laboratori di Teatro del Piccolo Teatro degli Instabili.

(La stagione 2022-2023 del Piccolo Teatro degli Instabili è uno degli sponsor del Gruppo editoriale Assisi News)

