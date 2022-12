Marco Masini al Lyrick di Assisi, tutto esaurito per il concerto (foto)

Grande successo e Lyrick strapieno per – dopo i rinvii dei mesi scorsi – il tour di Marco Masini con cui il cantautore festeggia i suoi 30 anni di carriere.

Ieri sera sold out per la tappa umbra di T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, nuovo tour di Marco Masini nato dall’esigenza dell’artista di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri. Un appuntamento intimo fra l’artista e i suoi fan che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

«Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – commenta Marco Masini – Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore».

Insieme a lui sul palco: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

