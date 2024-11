Arredo urbano, riaperti i termini del bando per gli adeguamenti: “Domande limitate”

L’amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando per la concessione di contributo relativo ad adeguamenti al nuovo Manuale dell’Arredo Urbano e del Decoro degli Spazi Pubblici e ha stabilito di prorogarlo fino al 31 gennaio 2025.

Il bando, come è noto, ha come obiettivo quello di incentivare le attività presenti sul territorio ad adottare soluzioni in coerenza per migliorare l’aspetto estetico degli esercizi che si trovano nei centri storici. L’iniziativa è rivolta a imprese commerciali di vendita al dettaglio, bar, ristoranti, alberghi, artigiani e artisti che desiderano accedere ai contributi, purché in possesso dei requisiti previsti. I fondi sono stanziati alle imprese situate nei centri storici includendo non solo di Assisi ma anche le frazioni. Gli interventi ammessi riguardano gli adeguamenti di ‘arredi urbani’ già esistenti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e da completare entro il 30 ottobre 2025.

Tra gli adeguamenti ammessi al contributo sull’arredo urbano rientrano elementi come vetrine, insegne, bacheche espositive, tende parasole, illuminazione a parete, tavoli, sedie e ombrelloni (sono escluse nuove installazioni). Il contributo sarà erogato per una sola richiesta per persona fisica o società. Ad oggi, per il numero di domande limitato e venendo incontro alle richieste delle associazioni di categoria in particolare Confcommercio e Fast, il sindaco e la giunta hanno deciso di estendere il termine per consentire a un maggior numero di attività di presentare istanza. Le domande già inviate non dovranno essere ripresentate. La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al bando e la documentazione richiesta va inviata esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. Il bando è consultabile a questo link.

