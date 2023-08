Presentata la stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi: il programma degli spettacoli

Dal 20 ottobre al 20 maggio 25 titoli per un cartellone, quello di Scopriamo le Carte, per tutti i gusti

È iniziato il countdown al Teatro Lyrick di Assisi dove si definiscono gli ultimi dettagli della nuova stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Il sipario sulla stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi si aprirà il 30 ottobre e fino al 20 maggio sarà un susseguirsi di spettacoli: 25 i titoli in cartellone e comprese le repliche si arriverà ad oltre 40 serate che spaziano dal musical alla commedia, dal balletto classico alla danza hip hop, da one wo-man show a grandi nomi sulla scena internazionale. Un ricchissimo e variegato programma pensato per ridere, riflettere, emozionarsi e sognare. Non mancheranno sorprese, novità e grandi ritorni.

Il programma degli spettacoli della stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi a fine 2023

TERESA MANNINO in IL GIUGUARO MI GUARDA STORTO

30 e 31 ottobre – ore 21,15

Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale.

GOSPEL CONNECTION MASS CHOIR

L’EVENTO GOSPEL DEI RECORD CON OLTRE 300 CORISTI SUL PALCO

4 novembre – ore 21,15

Con venti edizioni di successo, Gospel Connection raduna ogni anno centinaia di appassionati, accomunati dal desiderio di esprimere le loro anime attraverso il gospel. In un’oasi di pace e armonia.

IL VAJONT DI TUTTI

15 novembre – ore 21,15

“Il Vajont di tutti, riflessi di speranza” è una pièce teatrale, scritta, diretta ed interpretata da Andrea Ortis, autore, attore e regista friulano. Lo spettacolo si snoda su due binari narrativi paralleli, ma dai diversi punti di contatto; i quali per l’intero svolgersi del racconto si sovrappongono, scambiano, alternano pur mantenendo connotati identitari e riconoscibili.

IL BALLETTO DI ROMA in IL LAGO DEI CIGNI ovvero il canto

Carola Puddu, nel ruolo del Cigno Nero e Roberta De Simone in quello del Cigno Bianco

16 novembre – ore 21,15

Il Balletto di Roma propone uno tra i suoi più apprezzati successi con il nuovo allestimento 2023 di un classico d’eccezione: “Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto”, reiventato da Fabrizio Monteverde con originalità coreografica e registica unica.

ANDREA PENNACCHI in POJANA E I SUOI FRATELLI

1 dicembre – ore 21,15

Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live”, è nato dalla necessità di Andrea Pennacchi di raccontare alla nazione le storie del nordest che, fuori dai confini della neonata Padania, nessuno conosceva. Passando da maschere più o meno goldoniane.

SISTER ACT – il musical

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

6 e 7 dicembre – ore 21,15

La produzione di Stage Entertainment, la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act.

GIOVANNI SCIFONI in FRA’

(SAN FRANCESCO LA STAR DEL MEDIOEVO)

28 dicembre – ore 21,15

Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti? Se chiedo a un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace” lui dirà: Francesco.

Il programma degli spettacoli della stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi nella prima parte del 2024

RUSSIAN CLASSICAL BALLET in LO SCHIACCIANOCI

(IL BALLETTO CLASSICO DELLE FESTE DI NATALE)

6 gennaio – ore 21,15

Il primo spettacolo dell’anno! Lo Schiaccianoci, il magnifico balletto classico, sarà qui rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia RUSSIAN CLASSICAL BALLET, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

MASSIMO LOPEZ E TUTTLIO SOLENGHI in DOVE ERAVAMO RIMASTI

(I DUE GRANDI MATTATORI DELLA SCENA TEATRALE ITALIANA)

9 gennaio – ore 21,15

Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez , l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi, i due fuoriclasse saranno supportati in scena dalla JAZZ BAND diretta dal maestro Comeglio.

MAX GIUSTI in IL MARCHESE DEL GRILO

LA COMMEDIA MUSICALE PRODOTTA DAL TEATRO SISTINA PER LA REGIA DI MASSIMO ROMEO PIPARO

13 e 14 gennaio

sabato ore 21,15 e domenica ore 17,00

La commedia musicale campione d’incassi e di risate, con le vicende del Marchese Onofrio del Grillo interpretato da Max Giusti e un grande cast. L’amatissima pellicola del 1981 racconta la Roma papalina di inizio ‘800 attraverso la sottile ironia, il sarcasmo e il divertimento del Marchese Onofrio del Grillo, e consegna un grande Alberto Sordi e il film stesso alla Storia della comicità di tutti i tempi.

E.L. SQUOD in LIGHT IN THE DARK

(LA GRANDE DANZA INTERNAZIONALE)

15 gennaio – ore 21,15

Fondato nel 2012, E.L Squad e` il progetto di punta di Yokoi, uno dei più` grandi ballerini e coreografi giapponesi, diventato un punto di riferimento globale nella scena hip hop con il suo gruppo di danza Wrecking Crew Orchestra. In tour in tutto il mondo con un successo sempre crescente, sono tra i pionieri dell’affascinante tecnologia dell’elettroluminescenza: i ballerini – tra i quali due campioni mondiali di hip hop – si muovono nell’oscurità` totale ricoperti di fili elettroluminescenti.

IL BALLETTO DI MILANO in ROMEO E GIULIETTA

19 gennaio – ore 21,15

Una sinfonia di oro e argento domina la scena sia per i costumi delle due famiglie rivali simboleggiate dai due colori, sia per le scenografie di Marco Pesta. I virtuosismi classici si fondono con armonia con espressioni moderne rivelando l’eccezionale padronanza della tecnica per giungere a dinamiche diverse e di diverso approccio.Romeo e Giulietta è un balletto in due atti su musica di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Coreografia e costumi di Federico Veratti.

KATIA FOLLESA – ANGELO PISANI in TI POSSO SPIEGARE

25 gennaio – ore 21,15

Alla fine questo matrimonio si farà o no? Chi lo sa! Anche in questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza dello spettacolo precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketchs comici in cui i due ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna nella convivenza.

LUCA BIZZARRI in NON HANNO UN AMICO

3 febbraio – ore 21,15

Dopo il successo della passata stagione, Luca Bizzarri con NonHannoUnAmico, spettacolo teatrale di cui è autore con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media. Esattamente come nel podcast, ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale.

RBR DANCE COMPANY in H2 OMIX

8 febbraio – ore 21,15

Gli Illusionisti della Danza, compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, presenta, lo spettacolo H2OMIX. La scienza ci fornisce statistiche allarmanti: il mondo è destinato ad affrontare nei prossimi anni una grave carenza. RBR intraprende un viaggio scenico che si svilupperà tra fluide illusioni.

BILLY ELLIOT

14 e 15 febbraio – ore 21,15

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

Giulio Scarpati e Rossella Brescia saranno i protagonisti della nuova edizione di “Billy Elliot”, firmata da Massimo Romeo Piparo. Basato sull’omonimo film di Stephen Daldry, e con le musiche di Elton John, “Billy Elliot” è un Musical dal respiro internazionale entrato nel cuore di tutti coloro che credono nei sogni e amano l’arte della danza. La passione per il ballo, ma anche il valore dell’amicizia.

MARE FUORI – IL MUSICAL

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

20 e 21 febbraio – ore 21,15

LA SERIE TV PIU’ AMATA DAL PUBBLICO ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA A TEATRO CON I BRANI ORIGINALI E GRAN PARTE DEL CAST TELEVISIVO TRA CUI ROSA RICCI (MARIA ESPOSITO) LA REGIA DELLO SPETTACOLO E’ DI ALESSANDRO SIANI

“ Quando si parla di Mare fuori, seppure una serie nata da pochi anni, si parla già di una serie cult, oggi più che mai le puntate si stanno spezzettando in frasi e tormentoni che il grande pubblico ripete, tagga e condivide. Un fenomeno! Un successo esplosivo che ha colpito l’interesse di molti, tutti, me compreso”.

SLAVA’S SNOWSHOW

Dal 6 al 10 marzo

6-7-8 ore 20,45 / 9 alle ore 17,00 e 20,45 / 10 alle ore 16,00 e 19,30

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE CHE DOPO 15 ANNI RITORNA AL TEATRO LYRICK UNO DEGLI SPETTACOLI PIU’ ACCLAMATI ED AMATI DAL PUBBLICO DI TUTTO IL MONDO

Fantasioso, lirico, ironico, universale e senza tempo, qua e là venato di malinconia, SLAVA’S SNOWSHOW è lo spettacolo con i numeri più belli e famosi del repertorio di SLAVA, il clown russo che si ispira, tra gli altri, a Marcel Marceau, Charlie Chaplin e al nostro Totò. Salutato dalla stampa internazionale come un evento unico al mondo, SLAVAS’ SNOWSHOW è stato definito dal Times «imperdibile e già classico, una cosa di rara bellezza teatrale.» e alla fine, mai nessuno ha voglia di tornare a casa.

CHICAGO – IL MUSICAL

12 marzo – ore 21,15

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi due anni con Pretty Woman e Sister Act il Musical, per la stagione 2023-2024 del Teatro Lyrick di Assisi Stage Entertainment e Matteo Forte sono lieti di annunciare la nuova produzione di Chicago Il Musical. Del cast fanno parte Stefania Rocca – Giulia Sol – Brian Boccuni – Cristian Ruiz – Chiara Noschese (che ne cura anche la regia) – Luca Giacomelli Ferrarini.

ALESSANDRO SIANI in EXTRA LIBERTA’

16 marzo – ore 21,15

Alessandro Siani torna sul palco con “Extra Libertà 2024”, una versione aggiornata dell’ultimo live show allestito dal regista e attore comico. Dopo lo strepitoso successo teatrale riscontrato dallo show “Libertà”.

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI – IL MUSICAL

19 e 20 marzo – ore 21,15

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

Una nuova edizione ispirata al celebre film di Hollywood che presenta sulle scene ben 22 interpreti tra cui DIANA DEL BUFALO e BAZ per un grande musical tratto dal famoso film omonimo “Sette spose per sette fratelli” diretto da Stanley Donen del 1954. Un grande allestimento cinematografico per il musical “Sette spose per sette fratelli” Il nuovo allestimento per la regia di Cannito.

FAME, SARANNO FAMOSI – IL MUSICAL

9 aprile – ore 21,15

(I GRANDI MUSICAL DELLA STAGIONE)

SARANNO FAMOSI è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un grande cast con LORENZA MARIO , GARRISON ROCHELLE e la regia di LUCIANO CANNITO.

VANESSA INCONTRADA in SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE

17 e 18 aprile – ore 21,15

Uno spettacolo davvero spassoso, con una regia originale, brillante e ironica, che riesce a divertire senza risultare banale o volgare. Un applauso va ai cinque interpreti che per due ore si mettono in gioco donandosi completamente al pubblico con garbo e bravura, a cominciare dallo stesso Gabriele Pignotta e da Vanessa Incontrada, una coppia artistica perfetta e consolidata.

MAX ANGIONI (nuovo spettacolo)

20 aprile – ore 21,15

Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, Debutta in teatro con Miracolato, lo show comico che consacra il successo di Max Angioni nei teatri italiani, registrando al primo tour oltre 30mila biglietti venduti e decine di sold out.

FILIPPO CACCAMO in LE FILIPPICHE

20 maggio – ore 21,15

“ Mi chiamo Filippo Caccamo, ho 30 anni e sono un comico, un autore e un attore laureato. Ed è proprio il mondo universitario il punto di partenza della mia carriera, grazie al quale nel 2015 ho iniziato a creare contenuti online, attirando un vasto pubblico di studenti ed insegnanti che attualmente riempiono i miei spettacoli nei teatri italiani”.

