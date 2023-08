Il Cantico di San Francesco eccellenza del territorio, un’oasi incantata tra gastronomia e ospitalità

Un’oasi incantata, lontana dai ritmi frenetici della quotidianità, dove assaporare un’atmosfera di pace. Tutto questo è il Cantico di San Francesco, situato nella campagna di Palazzo di Assisi, una meravigliosa location con vista sulla Basilica di San Francesco e a pochi passi dai più bei luoghi che l’Umbria offre.

Il ristorante – perfetto per una cena in famiglia, di coppia e tra amici grazie agli ampi spazi con vista mozzafiato sulla città di Assisi – è ideale per vivere emozioni sensoriali complete. Si potranno assaporare le grandi specialità della tradizione regionale umbra e della cucina mediterranea italiana, che coniuga la ricerca creativa al rispetto della stagionalità e genuinità degli ingredienti. Le ricche e abbondanti porzioni saranno accompagnate da una ricercata selezione di vini anche prodotti dalla stessa struttura.

Il Cantico di San Francesco è al centro di una vasta area circondata da olivi, vigneti e un ampio orto che viene coltivato con passione e dedizione. Gli ortaggi, le verdure e la frutta saranno poi gustati nei piatti delle cene accuratamente preparati. Sarà possibile assaggiare all’interno dei piatti l’olio prodotto nel frantoio del Cantico. (Continua dopo la foto)

Oltre al rapporto profondo con la natura, l’azienda tiene molto anche a quello con gli animali che vengono accuditi nel piccolo allevamento da cortile presente al Cantico di San Francesco.

Per un’esperienza nel segno del relax, è possibile soggiornare nelle camere spaziose e confortevoli dal gusto raffinato e ricercato. L’arredo, con mobili antichi e i morbidi tessuti ricamati, riporta alle atmosfere dimenticate di un tempo. Il Cantico di San Francesco permette ai suoi ospiti di immergersi e vivere appieno la pace e la tranquillità della città di Assisi e di godere del relax offerto dalla campagna umbra.

Per tutte le informazioni e per prenotare è possibile contattare i numeri 075 9975721, 347 0017808, 392 9976768.

