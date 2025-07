Sei personaggi in cerca di followers, ad Assisi la versione 2.0 del dramma di Pirandello

Io Non Parlo Sono Parlato organizza la sedicesima edizione della sua residenza estiva, il momento più alto di formazione del progetto milanese. La residenza torna all’Agriturismo Oasi Battifoglia (Assisi), e per il secondo anno affronta un nuovo approccio alla relazione teatrale, il Teatro Transazionale.

Il 1 agosto 2025, alle ore 20.45, sarà rappresentato lo spettacolo Sei personaggi in cerca di followers, liberamente tratto da Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, nell’atmosfera suggestiva dell’Agriturismo Oasi Battifoglia (Località Paradiso 33) in formula gratuita. Il pubblico potrà assistere allo studio teatrale tra fiaccole e stelle, con la scenografia naturale che solo l’Umbria può offrire. Alle 11.00, una prova aperta al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, per svelare il dietro le quinte della preparazione di uno spettacolo.

Lo spettacolo

Siamo davvero autori di noi stessi o solo personaggi in cerca di conferme?

In un’epoca in cui ognuno cerca disperatamente di raccontare la propria storia sui social media, siamo davvero autori delle nostre vite o solo personaggi in cerca di followers? Una rilettura attuale di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello nell’era dei social media. Tra identità costruite, profili filtrati e verità negate, la scena diventa uno specchio: chi stiamo davvero raccontando?

Il progetto

La residenza Io Non Parlo Sono Parlato, coinvolge allievi attori che si confrontano lavorando a stretto contatto con la natura e con i linguaggi del teatro e delle arti, dove le arti performative sono per il collettivo di Io Non Parlo Sono Parlato un modo per raccontare la contemporaneità attraverso le emozioni, giocando con la percezione, l’immaginazione, l’arte e la contaminazione dei linguaggi, con l’obiettivo di incontrarsi e promuovere conoscenza.

Lo spettacolo del 1 agosto alle 20.45, Sei personaggi in cerca di followers, è la restituzione del percorso della settimana, dove gli allievi attori costruiscono, attraverso un lavoro di improvvisazione continua, una drammaturgia partecipata, seguendo il testo di Pirandello, che restituisce il senso delle relazioni e della ricerca di un nuovo sè. Alle 11.00, grazie alla collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, viene presentata una prima prova aperta, per ritrovare l’intimità dei personaggi in un contesto in cui hanno recitato i più grandi artisti della scena teatrale italiana. Un making off che svela i meccanismi del dietro le quinte della preparazione dello spettacolo.

Il Teatro Transazionale (il metodo)

Il Teatro Transazionale è l’integrazione dell’analisi transazionale al teatro. Questo neologismo riflette la sinergia tra l’arte teatrale e la comprensione delle dinamiche umane attraverso i concetti dell’analisi transazionale. Con il Teatro Transazionale, si unisce la pratica teatrale alla psicologia delle transazioni evidenziando la relazione tra i personaggi sul palco e l’analisi delle interazioni umane propria della teoria transazionale, nonché nel processo creativo. Si concentra sullo studio delle interazioni sociali e dei modelli comportamentali umani, e si articola attorno ai concetti di io, genitore e bambino, che rappresentano le diverse parti della personalità. Utilizzare questo metodo in un percorso di teatro non solo aiuta i partecipanti a comprendere in modo più approfondito le dinamiche che si instaurano tra i personaggi del testo di riferimento, ma anche a scoprire e analizzare aspetti inediti della propria personalità in modo del tutto spontaneo e senza forzature.

SEI PERSONAGGI IN CERCA DI FOLLOWERS

Liberamente tratto da Sei Personaggi in cerca d’autore, di Luigi Pirandello

REGIA DI IGOR LODDO

ASSISTENZA ALLA REGIA NOEMI PUNELLI

ORGANIZZAZIONE FRANCESCA AUDISIO

CON MADDALENA ARPA, RENATO BERTAPELLE, MONICA BORGONOVO, RICCARDO CALI’, LUCIA CUPPONE, VITIA D’EVA, MELISSA LONGA, ALESSANDRO NORATA, SIMONA ORNAGHI, GEMMA RUTHERFORD, CARLO VELLA, EVELINA VOLTA, DEBORA ZANNI

VENERDI’ 1 AGOSTO 2025

ORE 11.00 / PROVA APERTA

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI

Via Metastasio 18, Assisi

www.teatroinstabili.com

ORE 20.45 / SPETTACOLO

OASI BATTIFOGLIA

Località Paradiso 33, Assisi

www.oasibattifoglia.com

INGRESSO GRATUITO (SPETTACOLO ALL’APERTO)

Prenotazione – iononparlo@gmail.com

Informazioni – 333.5223569 (solo whatsapp); 075.802320

