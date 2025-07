Giubileo dei Giovani, in Umbria e ad Assisi l’invasione dei 15.000 per gli appuntamenti pre-Roma

Saranno ospiti nel cuore verde d'Italia dal 24 al 29 luglio, per poi partecipare all'iniziativa con papa Leone XIV nella Capitale. Il 27 la grande festa a Santa Maria

Sono quasi 15.500 i giovani in arrivo nelle otto diocesi dell’Umbria dall’Italia e dall’estero, da domani (24 luglio, ndr) al 29 luglio, per poi partecipare a Roma al loro Giubileo con papa Leone XIV che culminerà domenica 3 agosto con la celebrazione eucaristica a Tor Vergata.

Avrebbero dovuto essere la metà, ma negli ultimi giorni c’è stato un boom di richieste: e così i giovani arriveranno da Paesi di tre continenti, Corea del Sud, Filippine, Stati Uniti d’America, Spegna, Portogallo, Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Slovenia. Come spiega l’area giovani e vocazioni della Conferenza episcopale umbra, centinaia di famiglie apriranno le porte, ospitando circa 2000 ragazze e ragazzi, insieme a oratori, palestre, Cva e altre strutture per i restanti 13.000. “Quartier generale” del servizio dei volontari per i pellegrini che si recheranno ad Assisi è il Pontificio seminario Regionale Pio XI. Saranno più di seicento i giovani, italiani e stranieri, che verranno accolti nelle diocesi sorelle di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, e precisamente: 140 troveranno ospitalità ad Assisi e 465 a Foligno.

“Si tratta di una esperienza corale, resa possibile – commenta il rettore del Seminario, don Francesco Verzini – grazie all’impegno delle parrocchie, delle famiglie, dei tanti volontari e delle istituzioni civili, che apriranno le porte delle loro comunità”. L’Umbria è quindi “Porta del Giubileo” con i suoi luoghi mistici. I giovani che arriveranno in Umbria porteranno nelle diocesi il racconto della fede e la testimonianza delle loro Chiese locali. Come da programma per quelli ospitati tra le due diocesi, il 25 luglio i giovani parteciperanno ai cammini spirituali: a Sassovivo, Rasiglia, Scopoli, Spello, Valtopina, Santa Cristina. Nel pomeriggio, dopo le visite gratuite ai musei cittadini, alle ore 18, il vescovo monsignor Domenico Sorrentino presiederà la santa messa nella cattedrale di San Feliciano. La serata proseguirà al Campo de li Giochi di Foligno, dove i ragazzi ceneranno insieme e assisteranno agli spettacoli del Calendimaggio di Assisi e dei musici e sbandieratori della Città di Foligno. Alle ore 21 seguiranno le prove della Giostra della Quintana.

Nella mattinata del 26 luglio i giovani visiteranno la Porziuncola e la grande Basilica papale e i luoghi di San Francesco, Santa Chiara e del beato Carlo Acutis ad Assisi, mentre domenica 27 è previsto un momento di festa a Santa Maria degli Angeli, prima della partenza per Roma dove dall’1 al 3 agosto si svolgerà come detto il Giubileo dei Giovani, un evento che fa parte del Giubileo 2025. Dalle 18 alle 23 di domenica andrà in scena Umbria Jubilee, questo il nome dell’evento, con musica dal vivo, preghiere, testimonianze, arte cristiana, vita dei santi e gli interventi dei vescovi umbri. “A ogni giovane pellegrino sarà consegnato un kit con oggetti semplici ma significativi: un bracciale con la scritta Umbria Jubilee , una maglietta, una sacca e un tubolare, tutti con il logo ufficiale. Un segno concreto di appartenenza e memoria, da portare con sé nel cuore e nello zaino”, conclude la Ceu.

Foto di Papaioannou Kostas | via Unsplash

