Palio de San Michele 2022, a Bastia Umbra vince il Rione San Rocco (foto+video)

Il verdetto finale arriva praticamente a mezzanotte: il Palio de San Michele 2022 va al rione San Rocco; secondo il rione Sant’Angelo, terzo il rione Portella e quarto classificato il rione Moncioveta. Nella lizza, avvincente come sempre, il rione Moncioveta primo davanti a tutti dopo una grande prova, secondo il rione Sant’Angelo, terzo il rione Portella e quarto il rione San Rocco. Le sfilate sono state vinte in maniera convincente dal rione San Rocco, secondo il rione Moncioveta, terzo il rione Portella, quarto il rione Sant’Angelo. Martedì sera invece il Rione Sant’Angelo aveva vinto i giochi. (Continua dopo il video)

I premi speciali: Premio ‘Monica Petrini’ per il miglior attore ad Aurora Panzolini del rione Moncioveta per la sfilata ‘Le nuvole dentro’. Premio ‘Stella nascente’ ai bimbi topolini del rione Portella per la sfilata ‘Sognando il cielo’. Il premio per il miglior carro è del rione Portella con ‘La casa di Tommy’. Premio ‘Don Luigi Toppetti’ alla sfilata del rione Moncioveta ‘Le nuvole dentro’.

Il Palio de San Michele 2022 su Assisi News: Le foto della sfilata del Portella – Le foto della sfilata del Moncioveta – Le foto della sfilata del Sant’Angelo – Le foto della sfilata del San Rocco

Il 29 settembre è il gran giorno delle cerimonie religiose, con la messa solenne di San Michele Arcangelo, la processione del Santo Patrono con la partecipazione delle autorità e dei Rioni e dopo l’apertura delle taverne rionali (alle 19.30). Intorno alle 22, infine, lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

Foto e video: Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata