The Handmaid’s Tale, agli Instabili di Assisi un racconto su libertà e ruolo della donna (recensione e foto)

(Flavia Pagliochini) Grande partecipazione e applausi lunghi e meritati per Viola Graziosi in scena ieri sera, martedì 12 dicembre 2023, al Piccolo Teatro degli Instabili con The Handmaid’s Tale, tratto da un adattamento radiofonico con la consulenza letteraria di Loredana Lipperini per la traduzione di Camillo Pennati, che solo con la forza della voce e pochi oggetti scenici, in circa un’ora e mezzo ha trattato di sessualità, maternità, sottomissione, libertà, utilizzo del corpo e ruolo della donna. Lo spettacolo è nato l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata della donna per il “Teatro di Radio3”, con una diretta dalla sala A di via Asiago a Roma, a cura di Laura Palmieri. Un anno prima il romanzo di Margaret Atwood, scritto nella prima metà degli anni ‘80, era ribalzato agli onori delle cronache grazie alla serie tv.

Attraverso il ritrovamento di una confessione registrata, il pubblico ascolta il racconto di un’ancella. Non si sa da dove parli, una immaginaria Repubblica di Galaad devastata da guerre e inquinamento, in cui le donne, perlopiù sterili, sono strettamente sorvegliate. La protagonista è un’Ancella, poco più di uno strumento da riproduzione eppure preziosa perché in grado di fare figli.

The Handmaid’s Tale in versione teatrale è un racconto che – come ha sottolineato l’attrice alla fine dello spettacolo – si avvale anche della potenza dell’immaginazione dello spettatore: se la voce e il corpo e gli abiti di scena (quelli ‘civili’ e quelli della veste rossa diventata famosa grazie alla serie tv e poi utilizzata nelle proteste femministe di tutto il mondo) la fanno da padrone, un aiuto viene anche dalla mente dello spettatore che ascolta e che immagina quanto raccontato. Un racconto che potrebbe essere – ed è – quanto mai attuale, visto che presto si scopre come piano piano ci si possa abituare a qualcosa che all’inizio ci sembra estraneo. Come spiega la protagonista citando una delle sue sorveglianti, “Esiste più di un genere di libertà, diceva Zia Lydia. La libertà di e la libertà da. Nel tempi dell’anarchia c’era la libertà di. Adesso vi viene data la libertà da. Non sottovalutatelo”.

consulenza letteraria di Loredana Lipperini

tratto dal romanzo di Margaret Atwood ‘‘The handmaid’s tale’’ ,traduzione di Camillo Pennati per Ponte alle Grazie

regia Graziano Piazza

con Viola Graziosi

musiche originali Riccardo Amorese

produzione Teatro della Città

Foto di Andrea Cova

