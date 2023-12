Capodanno 2024 ad Assisi, il programma delle offerte in città tra concerti ed eventi laici e spirituali

Tanti gli eventi per il Capodanno 2024 ad Assisi, un’offerta ricca di iniziative laiche ma anche sul fronte spirituale. Assisi News propone una guida dei principali eventi dal 30 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024. Il clou dei festeggiamenti il 31 dicembre dalle 22.30 con il tradizionale concerto di Capodanno, una serata indimenticabile in attesa del nuovo anno con la Outside Band, un live show a 360° tra musica pop, rock e dance non stop con Annalisa Becchetti – voce; Francesco Bruni – chitarre; Lino De Rosa – basso (ha collaborato con Frankie Hi Nrg, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Andrea Bocelli,e tanti altri artisti) e Filippo Barcaiolo alla batteria. La serata comincia alle ore 22 con l’animazione dei dj di Radio Subasio Ignazio Failla e Davide Berton; a fare da sfondo, il videomapping sulla facciata Torre del Popolo e del Tempio della Minerva, in Piazza del Comune, attraverso particolari illuminazioni scenografiche, che rendono Assisi ancora più bella e il Capodanno assisano davvero unico (qui gli orari e le foto più belle del videomapping).

Tra gli eventi ricorrenti del Natale ad Assisi le natività ad Assisi (qui la mappa), tra cui segnaliamo la natività di sabbia sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, il presepe a grandezza naturale sul sagrato della basilica di Santa Maria degli Angeli (sempre visibile), nonché la mostra di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale (con orario di visita 9.00-12.30; 14.30-19.00), oltre ai presepi viventi di Armenzano (26 dicembre e 1 gennaio), San Gregorio (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio), Tordandrea (26 dicembre e 6 gennaio) e Petrignano (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio). Oltre ai mercatini in piazza Santa Chiara (Orari feriali: 10.00-19.30 – Orari festivi: 9.00-20.00), non manca il trenino natalizio, con partenza da Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario, in programma tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024 dalle ore 10.00 alle 18.00 e il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle ore 14.30, con partenza ogni 30 minuti.

Il programma del Capodanno 2024 ad Assisi parte alle 15.30 del 30 dicembre con “Buona festa alla Rocca”, una visita guidata della Rocca Maggiore con aperitivo. Il costo è di 10 euro per gli adulti, 8 euro per ragazzi 9-12 anni e 4 euro per bambini 3-8 anni. L’iniziativa è a cura di Opera Laboratori, info e prenotazioni 075 8138680. Alle ore 16 alla pinacoteca comunale, nella sala degli Sposi, Zampognari in cattedra, lezione e concerto, con racconti e strumenti della musica del Natale. L’iniziativa è a cura dell’Accademia Resonars e del Comune di Assisi. Dalle 16.40 tornano anche i Babbi Natale in versione Marching Band, che suoneranno per le vie del centro storico di Assisi, portando festa e allegria con musica natalizia. Dalle 17 alle 18 al palazzo Monte Frumentario la Casa del Presepe di Francesco, con laboratori sul tema della storia del primo presepe promossi dal Comune di Assisi A cura di Ideattivamente. Ingresso gratuito.

Sempre il 30 dicembre alle 17 con partenza dalla cattedrale di San Rufino il tour delle chiese illuminate ad arte, una visita guidata per conoscere le chiese magicamente illuminate da affreschi legati a San Francesco e al presepe di Greccio. L’iniziativa è organizzata da AGTU e ha un costo di 10 euro, info e prenotazioni 075 815228 – 339 3390103. Alle 17.30, alle 20 e alle 21.30 al palazzo Monte Frumentario “Laudes”: nel centenario della Regola Francescana e del primo presepe di Greccio, la Natività raccontata dalla musica medievale del Centro Italia, iniziativa a cura dell’Accademia Resonars e del Comune di Assisi, mentre alle 21 nella Cattedrale di San Rufino il Concerto di Natale con i Cantori Umbri e Piccoli Cantori Umbri.

Il 31 dicembre il programma delle iniziative del Capodanno 2024 ad Assisi si apre alle 10 in Piazza del Comune con “I luoghi della giovinezza di Chiara e Francesco”, una visita guidata con itinerario nel centro storico di Assisi alla scoperta dei luoghi in cui sono nati e cresciuti Chiara e Francesco. L’iniziativa è organizzata da AGTU e ha un costo di 10 euro, info e prenotazioni 075 815228 – 339 3390103. A mezzogiorno con partenza dallo IAT in Piazza del Comune la visita guidata della domus del Larario e della cosiddetta Casa di Properzio. L’iniziativa ha un costo di 10 euro a persona, gratis bambini sotto 8 anni; a cura di Opera Laboratori, info: 075 8138680. Alle 16.30 alla Pro Civitate Christiana “Incontro al nuovo anno”, una visita alla Galleria d’arte contemporanea e conversazione sull’Annunciazione di Virginio Ciminaghi a cura di Giovanni Grossi, volontario della Pro Civitate. Alle ore 17 alla Rocca Maggiore “Corsa e brindisi alla Rocca”, una corsa leggera, non competitiva, per le vie e piazze più importanti della città con partenza alle 17 da Santa Maria degli Angeli e arrivo alla Rocca Maggiore per un brindisi al tramonto; iniziativa organizzata da Assisi Runners.

Per il giorno di Capodanno 2024 ad Assisi, alle 15 al Parco del Monte Subasio il trekking di Capodanno, un percorso di 5 chilometri per osservare il primo tramonto dell’anno. Partenza ore 15.00 dal Piazzale dell’Eremo delle Carceri. L’iniziativa è gratuita, a cura di Associazione Gaia e Comune di Assisi, con prenotazione obbligatoria al 334 1546609. Dalle ore alle ore 21 con partenza e ritorno da/in Piazza Unità d’Italia la “Visita ai presepi viventi”, con navetta da Assisi Centro per i Presepi Viventi di Armenzano Corse A/R ogni 40 minuti Servizio gratuito. Alle ore 17 dalla Cattedrale di San Rufino “Tour delle chiese illuminate ad arte”, una visita guidata con itinerario tematico guidato per conoscere le chiese magicamente illuminate da affreschi legati a San Francesco e il presepe di Greccio. L’iniziativa è organizzata da AGTU e ha un costo di 10 euro, info e prenotazioni 075 815228 – 339 3390103. Infine il 2 gennaio 2024 alle ore 17 il Concerto Gospel del “Virginia State Gospel Choir”, uno dei cori più attivi e rinomati della

scena gospel statunitense, con oltre 30 elementi e una imponente presenza scenica. L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con Umbria Jazz a ingresso gratuito.

Tante anche le offerte per un Capodanno 2024 ad Assisi spirituale: oltre alle tante messe in programma nelle varie chiese della città, tra le iniziative principali nella Basilica di San Francesco alle 23 del 31 dicembre la Veglia di preghiera in attesa del Nuovo Anno (senza Messa), mentre alle 17 dell’1 gennaio la S. Messa Solenne con il Canto del “Veni Creator” e del “Tota pulchra” presieduta da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento; nella cattedrale di San Rufino, alle 17 del giorno di San Silvestro la S. Messa Solenne e “TE DEUM” di ringraziamento, presiede il Vescovo di Assisi. A Santa Maria degli Angeli alle 19.15 i Primi Vespri della Solennità della Santissima Madre di Dio e Canto del “TE DEUM” di ringraziamento e alle 23.30 la santa messa di Fine Anno, mentre l’1 gennaio alle 11.30 la S. Messa Solenne presieduta da S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio e di Città di Castello e alle 19. i secondi Vespri di Maria Santissima Madre di Dio e canto del Veni, creator Spiritus presiede p. Massimo Travascio, Custode del Protoconvento della Porziuncola. Il 31 dicembre a Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, dalle 23 l’Adorazione Eucaristica, mentre nella Basilica di Santa Chiara alle 17.45 del 31 dicembre i Primi Vespri della solennità di Maria SS. Madre di Dio col canto del Te Deum di ringraziamento. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

