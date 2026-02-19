Tutto pronto ad Assisi per JAM – Concerti Instabili 2026: il programma

All’interno della Stagione Teatrale 2025/26 dal titolo “Per un tempo rivelatore”, nel weekend del 20-22-22 Febbraio 2026, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi presenta la seconda edizione di “JAM – Concerti Instabili”, 3 appuntamenti esclusivi, in cui si alterneranno sul palcoscenico tre fantastiche proposte musicali diversissime fra loro.

Per l’occasione il Teatro si trasformerà in un vero e proprio Music Club a lume di candela, dove poter gustare un drink durante le serate.

Si comincerà venerdì 20 febbraio alle ore 21:15 con la violinista e performer Anais Drago (violini, elettronica, composizioni), già vincitrice del Top Jazz 2021 come miglior nuovo talento, insieme a Federico Calcagno (clarinetto, clarinetto basso) e Max Trabucco (batteria, percussioni) in “RELEVE’”. Il progetto sottolinea lo slancio e la spinta esplosiva che pervade la musica e le performance dal vivo. Il filo conduttore di “Relevé” è la dimensione plastica che assume la musica, capace di rimbalzare sull’ascoltatore richiamandolo al movimento, attraverso un irrinunciabile impulso a muovere il corpo nello spazio. Nella danza classica, infatti, relevé significa elevare in alto, vincere la forza di gravità dando la sensazione di leggerezza. È “il movimento” della leggiadria concreta e piena, una profonda connessione tra “plié – terra” e “relevé – cielo”. Ogni composizione enfatizza l’unione di tre strumenti, creando sonorità e colori inusuali. La musica è a tratti ipnotica, a volte sperimentale, e si muove tra jazz, rock e folklore.

JAM – Concerti Instabili prosegue, sabato 21 febbraio alle ore 21:15, in prima assoluta, con l’incredibile performance di un “TRIO” di fuoriclasse provenienti da mondi diversi e lontani. Da un’idea del Piccolo Teatro degli Instabili, sinergia umbro-marchigiana-campana per l’inedita formazione a cui daranno vita Giovanni Guidi, eccezionale pianista, finissimo improvvisatore e raffinato compositore, Daniele Di Bonaventura, compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista di grande sensibilità e Peppe Frana, suonatore di oud esperto di tradizioni musicali extra europee che vanta prestigiose collaborazioni nel campo della world music, del jazz e della musica antica.

Lirismo, ma anche imprevedibilità, irrequietezza, sfida alle regole, inquietudine caratterizzano la loro musica, sempre ispirata e di grande suggestione. Dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza. Grazie alla loro capacità di mettersi e rimettersi continuamente in gioco, con un atteggiamento disinibito, ma inflessibile, i tre pongono al centro del loro mondo il sentimento vero al servizio di una musica sempre ispirata, che trae suggestioni dal blues, dal Mediterraneo, dall’Africa e tanto altro ancora.

Chiusura di JAM – Concerti Instabili realizzata in collaborazione con CAMBIO Festival Winter Edition, quella di domenica 22 febbraio alle ore 21:15 con Matteo Chimenti Sextet in “SEEDS OF INFLUENCE”. Dopo il grandissimo successo in occasione di “Pitecus” di Rezza/Mastrella, il Piccolo Teatro degli Instabili e l’Associazione Ponte Levatoio – che da oltre vent’anni guida il Cambio Festival, evento musicale dedicato alla world music – uniscono le loro forze per un concerto imperdibile con una formazione composta da Francesco Giustini (tromba e flicorno), Lorenzo Bisogno (sax tenore), Massimo Morganti (trombone), Daniele Del Gobbo (pianoforte), Matteo Chimenti (contrabbasso), Lorenzo Tucci (batteria). Il progetto si fonda sull’amicizia musicale tra il contrabbassista e compositore Dave Holland e il compositore e trombettista Kenny Wheeler. Lo studio approfondito delle convergenze e affinità fra queste due figure fondamentali del jazz contemporaneo ha scaturito in Chimenti l’urgenza di un progetto in cui quella sensibilità venisse declinata, da una parte, in proprie composizioni originali e, dall’altra, nel suonarle con un collettivo di musicisti pronti a coglierne lo spirito e a svilupparle collettivamente, rendendole qualcosa di nuovo e di unico: una nuova scena di grande vivacità di cui si sentirà parlare.

Ricordiamo infine che è possibile acquistare i biglietti anche online al sito liveticket.it/teatroinstabili e che, oltre alle vantaggiose formule di Abbonamento, tutti gli Under 30, gli over 65 e i partecipanti ai Laboratori del Piccolo Teatro degli Instabili, potranno accedere alla riduzione sul prezzo del biglietto degli appuntamenti della Stagione 2025/26.

