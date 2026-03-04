Tutto pronto per lo spettacolo Fratello Sole Sorella Luna: a firmare i costumi Daniele Gelsi (foto)

C’è il gualdese Daniele Gelsi, noto anche al mondo del Calendimaggio di Assisi, dietro ai costumi di “Fratello Sole, Sorella Luna”, la commedia con musiche tratta dall’omonima opera cinematografica di Franco Zeffirelli in scena al Lyrick da domani (5 marzo, ndr) e fino a sabato. “I costumi, elemento centrale nella costruzione dell’universo francescano, accompagnano il percorso umano e spirituale dei protagonisti, evocando semplicità, essenzialità e luce, in equilibrio tra fedeltà storica e interpretazione contemporanea”, come spiega lo stesso Daniele Gelsi, doppiamente emozionato visto che i costumi del film di Zeffirelli erano stati firmati da Danilo Donati, premio Oscar, e realizzati da Giorgio Tani, maestro del costumista gualdese.

“Una grandissima responsabilità, è l’ispirazione a un capolavoro dell’arte cinematografica italiana e mondiale – dice ancora Daniele Gelsi – io nasco nel mio lavoro apprendendo le tecniche di quei costumi. È stata una casualità che il regista Piero Maccarinelli mi abbia chiamato, non sapeva che fossi stato allievo di Tani”. Circa 20 i costumi, dal saio francescano alle vesti delle famiglie abbienti: “Riprodurre queste stoffe è stato un lavoro complicato: ho tinto tutto, ho riprodotto e invecchiato le stoffe e i costumi, così che le vesti che vedremo sul palco ricordassero quelle del nostro Francesco. Sento una grande responsabilità, non solo per i nomi del film a partire da Tani, ma anche per il rapporto stretto che ho con Assisi, dove ho tanti affetti e legami. La prima – conclude Gelsi – sarà per me una grande emozione” .

Nel cast dello spettacolo Giulio Pranno nel ruolo di Francesco, Ksenia Borzak in quello di Chiara, con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi, affiancati da Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Edoardo Raiola, Giovanni Conti ed Edoardo Sacchi. Le musiche originali di Riz Ortolani, insieme alle composizioni e agli arrangiamenti di Alessandro Nidi, accompagnano e amplificano l’immaginario del racconto. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio di San Francesco 1226–2026, Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, e nasce da una co–produzione International Music and Arts, Agidi, Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, Oliver and Friends.

