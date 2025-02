Ad Affari Tuoi su Rai Uno anche Maria “La Spagnola” da Santa Maria degli Angeli

Ad Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai Uno ancora protagonisti gli umbri, in questo caso assisani. Nel nuovo appuntamento del 25 febbraio gioca Marco da Castellina Marittima, Pisa, quindi in rappresentanza della Toscana, di professione giardiniere. Con lui la compagna Giovanna di professione impiegata. I due si sono conosciuti sui social e hanno cominciato a parlare, poi da lì è nato l’amore. Male la partita, finita con 1 solo euro portato a casa.

Durante la serata però, il pacco dell’Umbria lo ha Maria “La Spagnola”, origini spagnole ma molto conosciuta ad Assisi, in particolare a Santa Maria degli Angeli, prima impiegata in un noto ristorante angelano, e che oggi ha un altro lavoro e un altro impiego in un settore di prodotti per ‘bellezza’. Al turno della ‘new entry’ spagnola dell’Umbria, in questo caso da Assisi ci sono 5 euro. Marco, il toscano, finirà la sua partita fra offerte del ‘dottore’ e scelte azzardate. Alla fine come detto il bottino sarà magro.

Immagini: screenshot Rai Uno

© Riproduzione riservata