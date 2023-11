Rivotorto, giardinetti della frazione sempre meno verdi: la lettera aperta di un cittadino

Lo spazio verde è in una zona residenziale molto frequentata ma ora sarà eliminato per costruirvi un asilo nido

Una lettera firmata da un cittadino di Rivotorto per segnalare la situazione dei giardinetti della frazione e il sempre meno verde – e sempre meno curato – cittadino. La redazione di Assisi News riceve e pubblica questo sfogo e rimane ovviamente a disposizione per eventuali repliche.

“L’Istat certifica che la natalità ancora in calo: nel 2022 le nascite scendono a 393mila. Male anche il 2023: 3.500 nati in meno nei primi sei mesi. L’Italia registra un altro record negativo per la natalità: nel 2022 le nascite scendono a 393mila, registrando un calo dell’1,7% sull’anno precedente. C’è chi invece pensa – scrive il lettore – che nel Comune di Assisi il tasso di natalità è superiore alla media nazionale. Per questo si utilizzano i soldi del PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza) per costruire tre asili nido sparsi nel territorio Comunale. Uno nello specifico in mezzo a una zona residenziale della frazione di Rivotorto d’Assisi, dove c’era uno spazio verde con giardinetti comunali”.

“In questi giardinetti solo pochi anni fa è stata messa l’illuminazione, l’erba non era alta e non vi era immondizia e la zona era quotidianamente molto frequentata da tutti i bambini della frazione anche grazie ai giochi che c’erano. Ora tutto questo non c’è più: nel giro di pochi mesi è stato deciso autonomamente, e senza ascoltare i cittadini che ben conoscono quella zona, di eliminare tutto questo per costruire un asilo nido pubblico in una zona sbagliatissima dove tra l’altro non ci sono parcheggi”.

“Si poteva cambiare luogo, ma l’amministrazione comunale non ha voluto ascoltare le ragioni dei residenti e le varie proposte che sono state fatte. Così, mentre si va a Dubai per portare l’esempio virtuoso di Assisi, la realtà è che ci sarà meno verde. Anni fa era Assisi città pace, ora – conclude la lettera – è Assisi della contraddizione e dell’incoerenza”.

