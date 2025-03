Affari Tuoi, Maria la Spagnola vince 25.000 euro dopo una gara coraggiosa e fortunata (foto)

(Flavia Pagliochini) Ad Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino una vincita consistente per l’Umbria, 25.000 euro frutto di una gara coraggiosa e fortunata. Nel nuovo appuntamento del 7 marzo 2025, dopo il debutto del 25 febbraio, gioca Maria “La Spagnola”, origini appunto spagnole ma molto conosciuta ad Assisi, in particolare a Santa Maria degli Angeli, prima impiegata in un noto ristorante angelano, e che oggi ha un altro lavoro e un altro impiego in un settore di prodotti per ‘bellezza’.

Con la suocera Gabriella e pensando al marito Christian e ai figli, Kalim e Ariana, 17 e 11 anni, dopo una prima mano con molti pacchi blu fatti “fuori” la concorrente umbra rifiuta 38.000 euro e nei successivi tre pacchi trova 10 euro, dello chef molisano, 50.000 euro, dell’insegnante di sostegno della Valle d’Aosta, e soprattutto il pacco da 300.000 euro dell’allevatrice di cavalli della Liguria. Ma il rifiuto del cambio porta bene: l’insegnante di Bisceglie ha il pacco da 75 euro, e l’Abruzzo, con l’ostetrica del numero 12, i 100.000 euro. L’otto delle gemelle dell’Emilia Romagna invece costa a Maria la Spagnola 5.000 euro. Il dottore propone un tiro o 24.000 euro, ma la concorrente rifiuta e va avanti.

Non ascoltando “come sempre” il marito, Maria sceglie la concorrente dalla Sardegna, 17 studentessa con 500 euro nel pacco; il Dottore a questo punto propone un cambio, ma la concorrente angelana si tiene l’11 e chiama il concorrente del Trentino Alto Adige, barista con il numero 20, che ha il pacco con un euro; il Dottore ripropone allora 24.000 euro, ma Maria la Spagnola rifiuta di nuovo e chiama il concorrente della Toscana, Stefano da Scandicci che con il pacco numero 9 le fa perdere 5 euro, lasciandola con 20 e 100 euro da un lato, ma anche 30.000, 75.000 e 200.000 euro dall’altro.

Il Dottore a questo punto propone due tiri o un cambio, ma Maria rifiuta il cambio e va avanti. Su “consiglio” della figlia chiama il veneto numero 3, con 100 euro; la seconda scelta è tra 7, data di nascita del marito in mano alla Basilicata, e il 19, data di nascita del fratello e numero in mano alla Campania. La concorrente col numero 7, aspirante magistrata, scelta da Maria la Spagnola, ha però il pacco da 200.000 euro. Il Dottore offre ancora 18.000 euro, la concorrente umbra rifiuta e “chiama” la Campania che – con la concorrente modella – ‘toglie’ il pacco da 30.000 euro.

“Tredici è la mia data di nascita, il numero che mi segue da quando sono nata: c’è sempre. Negli ultimi tempi, anche prima di sapere che sarei venuta qui, guardo l’orologio e sono spesso le 11”, spiega Maria a proposito della scelta di tenersi il pacco. A questo punto il Dottore offre 25.000 euro. “Mi dispiacerebbe tornate a casa senza niente, ma se te la senti vai avanti”, dice Gabriella a Maria la Spagnola. “Io impazzisco per il 13, ma sono negata e potrei rimanere fregata. Mi sento fortunata per questa esperienza, non voglio tornare a casa a mani vuote. I miei figli saranno contenti se torno anche con qualcosa, accetto”, dice la concorrente. E per fortuna: quando si aprono i due pacchi finali, i 75.000 euro sono nel pacco del Lazio. Maria e il suo numero fortunato avevano solo 20 euro.

Foto screenshot RaiPlay

© Riproduzione riservata