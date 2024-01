Alessandra Martines, da Fantaghirò a… San Francesco e Carlo Acutis: l’attrice ad Assisi per un programma francese (video)

Da fine gennaio a inizio marzo, Martines sarà in città per girare un documentario sul Poverello di Assisi, su Santa Chiara e sul giovane Beato che andrà in onda su Canal+

Assisi continua a confermarsi terra per vip e di interesse internazionale. Nei prossimi mesi in Francia andrà infatti in onda un documentario su San Francesco, Santa Chiara e Carlo Acutis. A realizzarlo un canale francese ‘associato’ a Canal+, e uno dei volti protagonisti della serie sarà Alessandra Martines, un’attrice e ballerina italiana naturalizzata francese, nota al grande pubblico per il suo ruolo in Fantaghirò e in diversi programmi tv – Fantastico e Pronto Raffaella?, ma anche Varietà e Ballando con le stelle. (Continua dopo il video – link diretto)

Come reso noto da Visit Assisi, “la famosa ballerina, attrice e conduttrice televisiva sta girando uno speciale per la tv francese, dedicato alla nostra città e alle figure di San Francesco, Santa Chiara e Carlo Acutis. Andrà in onda nei prossimi mesi su Canal Plus, una delle reti più importanti della Francia!”.

“Cari amici – le parole di Alessandra Martines – ci tengo veramente a ringraziare il Comune di Assisi e questa città meravigliosa, grazie per l’accoglienza. Noi siamo qui per girare per C8, un canale francese del gruppo Canal+, una trasmissione su San Francesco, Santa Chiara e il Beato Carlo Acutis. È veramente per me un onore e una gioia trovarmi in questo luogo, un’emozione incredibile. Questo posto che veramente sprigiona pace, felicità e soprattutto amore, amore quello vero con la A maiuscola”.

