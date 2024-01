Biblioteca comunale di Assisi, bilancio positivo per il 2023

Bilancio del 2023 più che lusinghiero per la biblioteca comunale di Assisi. Nell’anno che si è appena chiuso gli utenti sono stati quasi 5 mila, per la precisione 4.840, mentre l’anno precedente erano stati 3.145. I prestiti sono stati 2.601, 600 in più rispetto al 2022. Anche l’attività di catalogazione ha avuto un forte incremento nel 2023 rispetto all’anno precedente, con oltre 4 mila servizi (4.131 contro 2.517).

Correlato: Anche ad Assisi c’è la Media Library On Line: come funziona

“Sono numeri questi più che confortanti per il centro di cultura della nostra città – ha affermato l’assessore comunale alle politiche culturali Veronica Cavallucci – che testimoniano il buon lavoro svolto nel 2023 sia in termini di accoglienza che di organizzazione di eventi per la promozione della lettura rivolti agli adulti e ai bambini”. Già con l’inizio del 2024 è stato reso noto il calendario delle iniziative in programma a febbraio.

Dopo gli eventi legati alla Giornata della Memoria per ricordare la tragedia dell’Olocausto con la presentazione del volume di Stefano Nicosia dal titolo “Tre Papi del ‘900 davanti all’orrore di Auschwitz” e de “Il volo del canarino” di Franco Casadidio, il 2 febbraio, alle 15.30, nei locali della biblioteca comunale avrà luogo il laboratorio “Reading al buio e laboratorio di costruzione tattile”; l’11 febbraio, alle 15.30, si svolgerà uno spettacolo con burattini riservato ai più piccoli; il 17 febbraio, sempre alle 15.30, si terrà un corso di modellazione di ceramica per i bambini.

© Riproduzione riservata