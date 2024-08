Antonella Clerici ad Assisi: preghiera a San Francesco e sulla tomba del Beato Carlo Acutis (foto e video)

(Flavia Pagliochini) “A fine mese andrò due giorni ad Assisi a portare la mia preghiera a Carlo Acutis, il ragazzo di 15 anni beatificato nel 2020. Voglio ringraziarlo di persona“. Detto fatto, “promessa mantenuta”, per Antonella Clerici, che è arrivata in città giovedì 29 agosto 2024. Il soggiorno – a giudicare dalle storie di Instagram – in un hotel del centro storico, ubicato a metà strada tra il Sacro Convento e la Basilica di San Francesco – dove si è recata venerdì 30 in mattinata – e il complesso del Santuario della Spogliazione che include anche il vescovado e la chiesa di Santa Maria Maggiore dove riposano le spoglie mortali del giovane Beato sulla cui tomba Antonella Clerici ha promesso di pregare. (Continua dopo il video – link diretto)

Antonella Clerici è arrivata al “Vescovado” intorno alle 18 del 30 agosto; insieme a suor Francisca, ha visitato il complesso dell’antico episcopio e, oltre a pregare sulla tomba di Carlo all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, si è soffermata nella sala della Spogliazione e ha potuto avvicinarsi anche alla porta di Francesco, quella dove il futuro Santo passò prima di spogliarsi di tutti i suoi beni. La conduttrice ha inoltre parlato con il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, che le ha raccontato di come questi luoghi siano fortemente legati alle figure di San Francesco – che qui ha composto anche gli ultimi versi del Cantico delle Creature – e di Carlo; alla conduttrice, il vescovo ha anche promesso alcuni suoi libri sul tema.

“Essere ad Assisi è un privilegio, me ne parlava sempre il mio amico Carlo Conti che qui conduce il concerto benefico ‘Con il cuore’”, le parole affidate ai social del Sacro Convento. “Volevo essere qui anche perché sono devota a Carlo Acutis: non sono stata bene, ho pregato per lui e mi ha dato conforto e avevo una promessa. Ora sono venuta e ho trovato una grande bellezza e spiritualità: gli abitanti di Assisi tengono a San Francesco e alla loro terra è questo è un viaggio da fare”, lo ‘spot’ della conduttrice, che oltre ad arte e cultura ha anche trovato della buona cucina. Le storie sui social ‘raccontano’ infatti di un aperitivo e cena a Borgo Antichi Orti e a Re Tartù Agli Orti, il ristorante nato dalla partnership tra la struttura ricettiva del calciatore Andrea Ranocchia con suggestiva vista su San Francesco e il noto e omonimo ristorante di Montefalco. (Continua dopo il video – link diretto)

Della sua malattia, un’operazione alle ovaie dopo aver scoperto una cisti sospetta, Antonella Clerici, volto notissimo di Rai 1, aveva parlato a inizio mese a Oggi: “Pochi giorni prima di aver saputo di avere un problema di salute, Carlo mi compariva ogni volta che aprivo il telefono per navigare, di continuo. Prima dell’intervento ho pregato lui (ad Acutis è dedicata una specifica preghiera) perché sono religiosa, anche se non frequento la Chiesa. Ebbene, dopo che tutto è andato per il meglio, Carlo è scomparso e se voglio rivedere il suo profilo, devo fare una ricerca. Non grido al miracolo, – ci teneva però a precisare la conduttrice – ma sono sicura che ci sono persone di fede, o di cuore o con poteri speciali – non saprei come definirle – che nei momenti di crisi sanno starti accanto“.

Alcuni screnshot delle storie e il video panoramico sono tratti dall’account Instagram di Antonella Clerici e del compagno; altre foto sono del Sacro Convento e del Santuario della Spogliazione

