Tentata rapina in zona stadio, i residenti: “È un Far West”

Un nuovo episodio di microcriminalità in via Renzi, alle porta del centro storico di Assisi in zona stadio degli Ulivi. Nella serata di giovedì 29 agosto 2024, secondo il racconto di alcuni residenti, c’è stata una tentata rapina. Vittima l’autista di un pullman che aveva portato i clienti in una struttura ricettiva della zona e che stava parcheggiando negli appositi spazi; una persona, forse armata di una siringa secondo il racconto dei residenti (ma non è chiaro se sia andata proprio così; confermato però il tentativo di rapinare l’uomo) è stato minacciato. Sul posto sono arrivati, chiamati dai cittadini, i militari della compagnia carabinieri di Assisi, che starebbero indagando a tappeto per rintracciare il colpevole; il cerchio sull’autore dovrebbe chiudersi a breve.

Tanta però la rabbia dei residenti: “Altra serata da far west a Fossa Caroncia”, dicono a proposito della tentata rapina, ricordando i vari furti, tentati o subiti, in zona. Nell’ultimo caso a luglio i malviventi, dopo aver scardinato la cassaforte dal muro di una casa a pochi passi dallo stadio, hanno scelto lo stadio il Degli Ulivi come location appartata per aprire la cassaforte.

E per questo, dopo il ritrovamento delle spoglie del bottino un giorno dopo i fatti, e visto che si tratta dell’ennesimo furto in zona, almeno tre in un mese e, per questo, l’esasperazione è forte: “Non si può vivere così, ma le telecamere però – le parole di uno dei residenti vittima di uno degli episodi – le mettiamo per limitare il traffico nel centro storico. Questione di priorità”, l’amara ironia.

© Riproduzione riservata