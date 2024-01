Scontro furgone – cisterna sulla Centrale Umbra, disagi al traffico

Uno scontro furgone – cisterna sulla Centrale Umbra avvenuto intorno alle 11 di stamattina 9 gennaio 2024 sta causando qualche disagio e rallentamento alla circolazione. Il sinistro è avvenuto nella zona tra Assisi e Bastia, vicino all’uscita Santa Maria degli Angeli Nord sulla corsia in direzione Foligno. Non ci sarebbero feriti: secondo le prime informazioni, nello scontro furgone – cisterna sulla Centrale Umbra sarebbe la seconda a essere finito contro la prima. Ampio lo spiegamento di forze dell’ordine – vigili del fuoco, polizia stradale e personale Anas – per mettere in sicurezza la cisterna e far tornare alla normalità la circolazione. (Foto in evidenza di repertorio, Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata