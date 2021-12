Cyrano, nel nuovo film di Joe Wright anche l’assisana Annamaria Pennazzi come seconda assistente

Ancora un’importante opportunità lavorativa per Annamaria Pennazzi, giovane assistente al montaggio, regista e montatrice, che da grande appassionata ed amante del cinema sta dando vita via via a una importante carriera nel mondo cinematografico in giro per il mondo. Partita da Assisi, e nello specifico da Santa Maria degli Angeli, dove la sua famiglia è molto conosciuta, ora lavora nella capitale britannica, tra l’altro per Cyrano, film in uscita in questi giorni.

In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, L’ora più buia) trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage, noto per il suo ruolo di Tyrion nella pluripremiata serie Game of Thrones – Il Trono di Spade), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

Intervistata da AssisiNews nei mesi scorsi, Annamaria Pennazzi aveva anticipato che “Dal 3 gennaio ho iniziato a lavorare sempre come assistente al montaggio al nuovo film del regista Joe Wright, ‘Cyrano’. Nel tempo libero sto lavorando alla pre produzione di un documentario “We are all weavers” che girerò in Colombia tra quest’anno e quello prossimo. E’ la storia di donne artigiane appartenenti a comunità urbane e rurali, lottano quotidianamente contro l’abbandono statale, tessono un punto alla volta creazioni di grande bellezza, che prendono vita dal caos di un gomitolo. La loro arte porta vita e colore negli spazi bui in cui vivono, che si riempiono di speranza per un futuro migliore”. E ora la gioia della famiglia: “È per me motivo di grande orgoglio e sottile commozione vedere la foto di mia figlia alla premiere di Cyrano: con il regista Joe Wright, Annamaria ha collaborato alla realizzazione, come seconda assistente, al montaggio di questa pellicola. Un dolce pensiero va a mio padre, che ci ha trasmesso la passione per il cinema. Sicuramente dall’alto il suo viso splende di felicità, mentre una lacrimuccia di gioia gli solca il viso. Complimenti, sei il mio orgoglio”, lo status su Facebook di …

© Riproduzione riservata