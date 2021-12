L’altra faccia della mela, ad Assisi è MT Informatica la grande realtà targata Apple

Apple Inc., per tutti Apple, è oggi una delle più grandi realtà a livello mondiale, per molti – da sempre, ma in particolare oggi con in mano uno smartphone o un computer, una vera icona. Un marchio, tra i più importanti al mondo, rappresentato in Umbria, ancor meglio ad Assisi, da MT Informatica di Antonello Migliosi (fra i più grandi esperti Apple del territorio e non solo, ndr) e della moglie Cinzia Tomassini. Una vera e propria realtà, ormai da tanti anni consolidata in tema Apple, cha da Assisi tiene altissimo il nome di una fra le più importanti aziende multinazionali statunitensi che producono da sempre sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California.

Da Cupertino a via San Giuseppe da Copertino (luogo dove sorge la sede di MT informatica, quasi certamente non un caso, ndr) proprio a Rivotorto di Assisi, fra i luoghi francescani per eccellenza: “Descrivere la passione per quello che facciamo – dice ad AssisiNews Antonello Migliosi, da anni ormai con la sua azienda sponsor e sostenitore della nostra testata – è una cosa molto importante per cercare di identificare in MT Informatica la tipologia di cliente che assistiamo ogni giorno. La professionalità sviluppata in più di venti anni di attività viene sempre messa al loro servizio, non per vendere un prodotto, ma per aiutarlo a scegliere la migliore soluzione possibile!”.

Antonello Migliosi e la moglie Cinzia Tomassini operano come detto a Rivotorto, cittadina dove da sempre risiedono e a pochi passi dal Sacro Tugurio: “Molto spesso – dicono – ci siamo ritrovati in questi anni ad accogliere e ascoltare nuovi clienti che venivano per problematiche derivanti da un errato acquisto, solo perché il prodotto acquistato non era quello che serviva a loro! Noi teniamo ai nostri clienti, e questo per noi è ciò che conta”. (Continua dopo la foto)

Professionalità, anni di esperienza e studi nel settore, continuo aggiornamento, familiarità: “Per tutti coloro che non ci conoscono, spenderò solo due righe per raccontarvi chi siamo – dice Antonello Migliosi per MT Informatica – operiamo da più di venti anni nel territorio umbro, focalizzando la nostra attività al mondo Apple. La nostra struttura è stata concepita per essere diversa, piccola, riservata, ma al contempo stesso, votata alla ricerca della migliore professionalità e cortesia. Se siete curiosi, accedendo al nostro sito www.mtinformatica.biz, troverete tutto su di noi”.

Apple, oggi è considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft, IBM e Meta: “Il nostro mondo è Apple, dalla vendita dei prodotti al servizio di assistenza, supporto alle aziende per quanto riguarda la grafica, il multimedia, lo sviluppo si soluzioni personalizzati in ambiente multipiattaforma, progettazioni di reti e sviluppo di soluzioni per la video sorveglianza. Metto per ultimo lo storage e le problematiche dell’archiviazione dei dati. Anche in questo ambito potrete – conclude Migliosi – contare su di noi come partner, per analizzare e sviluppare soluzioni che permettano di salvaguardare i vostri lavori che siano personali o aziendali”.

Una struttura piccola, per definizione, ma grandi sono le persone che la costituiscono, Antonello Migliosi e Cinzia Tomassini: “Ci troverete ad accogliervi nel nostro piccolo ufficio di Rivotorto di Assisi, al riparo dal caos dei grandi centri commerciali e dove troverete tutta l’attenzione che vi meritate! Nel caso non ci vedessimo – concludono Antonello Migliosi e Cinzia Tomassini – a tutti voi, tanti auguri di Buon Natale!”.

