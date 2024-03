Il Provinciale fa tappa ad Assisi: il saluto di Federico Quaranta alla città (foto+video)

Andrà in onda sabato 16 marzo, alle 21.45 su Rai Tre, la puntata de “Il Provinciale” dedicata ad Assisi. La popolare trasmissione, condotta da Federico Quaranta, racconterà storie, aneddoti e curiosità passando per il centro storico, la Rocca Maggiore, il monte Subasio, la Basilica e il Bosco di San Francesco, il santuario di San Damiano, l’Eremo delle Carceri. (Continua dopo la foto)

Il conduttore, partendo dalla cima del Subasio e dalla città serafica, si metterà in cammino in Umbria fino alla piana di Castelluccio, in un percorso che chiamato "Nel mezzo della vita". Lo scopo del viaggio è quello di comprendere come mai, proprio in questa regione, si siano concentrate nel corso dei secoli il più alto numero di esperienze eremitiche e monastiche: da San Francesco a Santa Chiara, da San Benedetto da Norcia a Santa Rita da Cascia. Federico Quaranta incontrerà alcuni frati che racconteranno la loro storia, ma anche gente del posto e pellegrini, ascoltando anche la voce di artisti del calibro di Angelo Branduardi, Ascanio Celestini e Ambrogio Sparagna.

Branduardi e Celestini, in particolare, proporranno performance in location particolarmente suggestive della città. A impreziosire la narrazione anche figure e artisti del territorio, come l’Ensemble Micrologus che si esibirà all’interno della Rocca Maggiore. Si tratta della quinta e ultima puntata del ciclo di prime serate de “Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti”, con protagonista Federico Quaranta, che già lo scorso anno aveva scelto di raccontare bellezze e atmosfera della città serafica. Le riprese sono state effettuate nel mese di febbraio, il sindaco Stefania Proietti si è recato sul set per incontrare autori e operatori della trasmissione, dando il benvenuto ad Assisi, che è sempre più protagonista anche in televisione e nel cinema. Il noto conduttore, in uno dei momenti di pausa, ha voluto salutare la città con un video messaggio diffuso attraverso i canali social “Visit Assisi” e “Visit Assisi Official”, rispettivamente pagina Facebook e account Instagram ufficiali del Turismo del Comune. “Questa città – ha detto Quaranta – è così accogliente, inclusiva. Veniteci, perché qui si compie un viaggio spirituale infinito, mistico e superiore. Venire ad Assisi è ciò che conta”.

